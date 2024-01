Anitta & Melody cantan ‘Mil Vezes’; y Mau y Ricky se une a Eden Muñoz en ‘Vas a Destrozarme’

Primer viernes del año repletos de canciones que prometen marcar este inicio del 2024. Luis R Conríquez por fin lanza Corridos Bélicos Vol. IV. Farruko y Kairo Worship se unen en Hermoso Momento (Remix) y Fátima Campo estrena Combinas más Conmigo.

Luis R Conriíquez - Corridos Bélicos Vol. IV

El estimado artista mexicano Luis R Conríquez lanza su muy esperada cuarta entrega de su serie ‘Corridos Bélicos’ titulada Corridos Bélicos Vol. IV con una variedad de increíbles colaboradores llenas de estrellas. Reconocido como una de las principales fuerzas creativas detrás de los ‘corridos bélicos’, Conríquez demuestra una vez más sus habilidades musicales únicas para contar historias con este álbum.

Farruko y Kairo Worship - Hermoso Momento (Remix)

Con el estilo urbano que caracteriza la música de Farruko y una mezcla electrónica, nos trae este sencillo lleno de emotividad y agradecimiento hacia Dios, con una lírica que alaban y agradecen la transformación que ha vivido Farruko. Hermoso Momento (Remix) será unos de los temas incluidos en el próximo álbum que lanzará la superestrella Farruko junto a su sello discográfico Carbon Fiber Music. Transition recopila los éxitos producidos por la compañía discográfica y cuenta con la participación de renombrados artistas.

Mau y Ricky, Eden Muñoz - Vas a Destrozarme

“No estoy sugiriendo, que le hagas daño a nadie, pero si no le terminas baby vas a destrozarme, hazlo porque quieres, no porque lo pida, pero si no le terminas juro que, vas a destrozarme”, dice la canción. ¡Qué manera de iniciar el año!

Anitta & Melody - Mil Vezes (Remix)

“Siempre pensé que Mil Veces encajaba muy bien con el timbre y el estilo de Melody. ¡Y realmente fue así! Este remix es emocionante, estoy muy contenta de que finalmente haya sucedido”, asegura Anitta.

Green Day - One Eyed Bastard

El último adelanto antes de lanzar por completo el Saviors, su nuevo álbum. “Comenzó simplemente como un riff que yo tenía, casi como un riff tipo Black Sabbath. Líricamente, simplemente estaba reflexionando sobre los malos momentos de la vida”, asegura Billie Joe Armstrong.

Lewis Capaldi - Strangers

Un gran inicio para Capaldi, quien recién lanzó cinco temas de su próximo álbum, Broken By Desire To Be Heavenly Sent (Extended Edition). Strangers, A Cure For Minds Unwell, Someone I Could Die For, The Ancient Art Of Always Fucking Up y Old Navy Blue son los temas que nos obsequia por adelantado el artista escocés.

Fátima Campo - Combinas Más Conmigo

“Así nomás”, asegura la cantante sobre esta nueva canción que dice exactamente lo que muchos piensan al ver a su crush. ¿Ya la escuchaste?

Mesita, Emilia, Nicki Nicole y Tiago PZK - Una Foto Remix

En el camino de los remix, Mesita, Emilia, Nicki Nicole y Tiago PZK se unen para lanzar Una Foto Remix, un tema que une las energías de los cantantes latinos para dar un toque extra a este ya coronado éxito.

Ñengo Flow - RealG4Life Vol.4

El legendario intérprete puertorriqueño Ñengo Flow arranca el 2024 en grande con el lanzamiento de su esperado álbum “RealG4Life Vol.4. El álbum de 21 temas sobresale por su evolución de sonidos, sus ritmos bailables y su audacia lírica para plasmar experiencias de la calle y la cotidianidad del mundo de las relaciones.

Pignoise & Pole - Una Sensación

De su disco recopilatorio 20 Aniversario, Pignoise trae dos nuevos sencillos para iniciar el año. Una de ellas es la nueva versión de Una Sensación, en la que se unen a Pole. El resultado más actual seguro que será de tus favoritas este fin de semana.

