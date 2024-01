Arrestan por tercera vez a presunto acosador de Taylor Swift; había quedado libre horas antes

Gozar de fama y dinero seguramente es el sueño de muchos, pero lo cierto es que no todo es color de rosa en la vida de una celebridad. Taylor Swift lo ha comprobado, pues en medio de un gran momento en su vida profesional y personal ha sido alcanzada por una situación nada agradable. La exitosa cantante estadounidense ha sido blanco de un presunto acosador, quien ya sido detenido en repetidas ocasiones en los últimos días.

©GettyImages



Taylor sabe que no todo es rosa en la vida de una celebridad.

Fuentes policiales citadas por medios como NBC New York, revelaron que un hombre llamado David Crowe fue arrestado el pasado 24 de enero cerca del edificio que alberga el departamento de Taylor en Manhattan, Nueva York, en la que fue la tercera vez en solo cinco días. Esta última detención tuvo lugar menos de dos horas después de que se sentara ante un juez debido a su arresto anterior.

Según los reportes, el hombre de 33 años compareció ante el tribunal ese mismo día y fue procesado por cargos de acecho y acoso, aunque se le concedió libertad supervisada. Tras su liberación poco antes del mediodía, Crowe fue arrestado una vez más después de la 1:30 p.m. acusado de violar una orden de protección que el fiscal había concedido en favor de la intérprete de Love Story.

©GettyImages



El presunto acosador de Taylor fue arrestado también el pasado 20 de enero.

Se reveló que este sujeto se había presentado en el domicilio de Taylor unas 30 veces en los últimos dos meses, y que en repetidas ocasiones se le había pedido que se retirara. De acuerdo con un portavoz de la policía de Nueva York, citado por el medio antes referido, el sábado y el lunes pasado recibió quejas de un hombre que actuaba de manera errática en el elegante barrio de Tribeca.

Ha incomodado a los vecinos

“Lo vi por primera vez alrededor de la una de la tarde, se acercó a la puerta de Taylor. No estoy seguro si tocó a la puerta o el timbre”, dijo un testigo a The New York Post. “Lo vi hurgando en este contenedor de basura, sacando algunas mantas y luego fue y se sentó en el muelle de carga unas puertas más abajo. Solo pensé: ‘¡Oh Dios mío, no puedo creer que este tipo haya vuelto! Solo quiero no volver a ver a esta persona nunca más. Espero que reciba la ayuda que necesita, pero tiene que dejar nuestra pequeña calle en paz”, agregó el vecino.

©Getty Images



Taylor no se ha pronunciado sobre esta situación.

“Las primeras veces que lo vimos estaba durmiendo en nuestra escalinata o en la escalinata del vecino, fumando constantemente, gritando y, en general, haciendo que todos se sintieran incómodos”, recordó el testigo. En su más reciente aparición fue arrestado por la policía sin oponer resistencia.

Crowe, quien es originario de Seattle, enfrenta cargos de acecho y acoso y es representado por un abogado de oficio. Sin embargo, no se declaró culpable en su audiencia del miércoles. Las autoridades dijeron al diario neoyorquino que había una orden de arresto en su contra desde 2017, aunque no especificaron por qué cargos.

