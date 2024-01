Selena Gomez no se acercó a Timothée Chalamet para pedirle una foto en los Golden Globes

La ceremonia de los Golden Globes también fue un reencuentro para Selena Gomez y Taylor Swift, dos grandes amigas que aprovecharon los cortes comerciales para actualizarse sobre los temas de la noche. Precisamente uno de esos momentos se hizo viral, primero por la duda de saber qué le dijo Selena a Taylor que la dejó tan impresionada al igual que a Keleigh Sperry; y después por la supuesta lectura de labios que hicieron los fans, asegurando que las cantantes hablaban de una bochornosa situación con Timothée Chalamet y su novia, Kylie Jenner. Una teoría que los representantes de Gomez desmintieron por completo.

“Selena no habló con Kylie ni con Timothée en los Golden Globes”, asegura un allegado a la intérprete de Hands to Myself. “No hubo ningún drama”, agregan en declaraciones obtenidas por US Weekly.

Incluso detallaron que Selena ni siquiera se encontró con él durante la noche, por lo que no habría oportunidad de “pedirle una foto”. Selena y Timothée, además, no son desconocidos, pues ambos trabajaron juntos en la cinta A Rainy Day in New York, de Woody Allen.

El conflicto entre Selena Gomez y Kylie Jenner

Al principio, los Selenators y los Swifties aceptaron la teoría de la foto, y cómo habría sido Kylie Jenner quien le impediría a su novio posar con su excompañera de set. Esto debido al conflicto que en su momento ha habido con la menor de las Kardashian-Jenner, Taylor y Selena.

El año pasado, Gomez se despidió de las redes sociales luego de que la esposa de su ex, Hailey Bieber, y sus amigas Kylie Jenner y Justine Skye publicaran un video haciendo lip sync de la frase: “No digo que se lo mereciera, pero el momento de Dios siempre es el correcto”. Los fans de Selena lo interpretaron como una indirecta por los comentarios que había recibido en torno a su físico, dando pie a una guerra virtual.

Jenner puso su parte en el conflicto cuando Selena publicó una historia con la leyenda: “Accidentalmente, laminé demasiado mis cejas”, horas después ella publicó una mostrando las suyas y el texto: “¿Fue un accidente?”. Por si fuera poco, Kylie y Hailey publicaron una foto más tarde con sus cejas como protagonistas, lo que hizo que Selena se alejara de las redes por un tiempo.

De vuelta a la noche de los Golden Globes, según los fans, aquella sería una de las razones por las que Kylie frenó a su chico. La otra sería porque este domingo hacían su debut oficial como pareja y no querían que la atención se enfocara en el actor junto a alguien más.

Todo ello sin mencionar los roces que Taylor Swift ha tenido con la familia Kardashian-Jenner desde los VMAs en 2009, cuando Kanye West la interrumpió luego de ganar el premio a Video del Año, un conflicto que sigue vigente aún tras la breve tregua de 2015.

