A casi dos años del ataque que sufrió, Laura de la Fuente reflexiona: ‘Me dio garra y ganas de salir adelante’

El 10 de marzo de 2022 es un día que Cristián de la Fuente y su hija Laura jamás olvidarán, pues una salida en su natal Chile se convirtió en una pesadilla cuando fueron atacados con arma de fuego en un intento de asalto. La joven, de entonces 17 años, sufrió un impacto de bala en las piernas, el cual la dejó sin caminar por un tiempo. La recuperación no fue fácil, pero gracias a su tenacidad pudo salir adelante, y no solo logró caminar de nuevo, sino también pudo cumplir todas las metas que se propuso. A casi dos años del incidente, y en medio de un importante logro deportivo, la hija del actor chileno ha reflexionado sobre cómo cambió su vida desde entonces.

Hace unos días Laura participó en el triatlón promocional de Pucón (Chile), uno de los objetivos que se propuso cuando no podía caminar debido a la lesión que le dejó el ataque. A propósito de esta hazaña, la joven de 19 años habló con la prensa chilena y reveló que el 11 de marzo de 2022, el día que se despertó de su cirugía se convirtió en un renacer para ella, al grado que lo ha celebrado como cumpleaños.

“Ese día (del ataque) debió ser uno de los peores de mi vida, pero no lo veo como un día en sí, sino en todo lo que te crecido desde ahí y por eso digo que es como un cumpleaños, algo que me cambió ese 11 de marzo cuando desperté de la cirugía, que me dio garra y ganas de salir adelante con más fuerza que antes”, dijo entrevista con el medio chileno Las Últimas Noticias. “Estoy eternamente agradecida de mi familia y mis amigas que hicieron de mi recuperación algo increíble, convirtieron una de las peores fechas en una de mis mejores épocas”.

Laura tuvo que rehabilitarse tras la lesión que sufrió en 2022.

Cuestionada sobre si considera tener una mejor condición que antes del ataque, Laura dijo que lo que tiene seguro es que a nivel mental lo está. “No sé si ahora siento que estoy mejor deportivamente que antes, pero lo que más siento fuerte es mi cabeza. A veces sentía una molestia física, que no era tan grande, o cansancio, y uno piensa que no puede más... para mí ahora en ese minuto queda una gotita de energía y uno puede más... recordaba que yo puedo hacer esto, y que el triatlón era una promesa”, dijo al hablar de las motivaciones que la llevaron a conquistar su objetivo, en el cual la acompañó su padre, quien participó días después en el Ironman de Pucón.

Días después del triatlón, Laura acompañó a su papá en el Ironman de Pucón.

La joven contó que su papá fue su compañero inseparable durante su preparación física. “Le pedí ayuda a mi papá y me sumé a sus entrenamientos que me los adaptó, y así fue casi todos los días”, contó al medio antes mencionado. “No me enfoqué en lograr cierto tiempo o cierto puesto porque eso genera frustración”, explicó la joven quien terminó en un cuarto lugar en la competencia. “De lo que estoy orgullosa es que me dediqué un mes a esto, de este proceso que fue una meta personal y la pasé increíble”, reflexionó Laura, quien antes ya había cumplido su objetivo de correr un maratón.

El orgullo de Cristián

El actor no tardó en celebrar la proeza de su hija, por lo que tomó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje. “Hoy confirmé que los triunfos de los hijos se disfrutan más que los propios”, escribió el actor el pasado 5 de enero.

“Confirmé que el corazón es el músculo más fuerte que hay porque hizo que Lau ese 11 de marzo, cuando despertó de la operación, no solo se prometiera caminar, sino correr, jugar pichangas y hacer el promocional de Pucón”, continuó Cristián. “Las pichangas las hizo, corrió los 10k de Viña y hoy cruzó la meta con los brazos en alto demostrando que NO HAY imposibles”, escribió orgulloso, destacando el puesto en el que terminó el triatlón.

“Eso no lo hace alguien en su primera carrera después de haber sido baleada en las dos piernas, eso lo hace un corazón GIGANTE que empuja a lograr todas las metas que te propones, ¡orgullosamente puedo decir que ese corazón es de mi hija!”, escribió Cristián. “Te amo. Gracias por ser quien eres y por enseñarnos a tu mamá, a mí y a todos los que tenemos la suerte de conocerte ¡que siempre se puede!”.

