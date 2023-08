Hija de Cristián de la Fuente busca justicia, a más de un año de sufrir un atroz crimen

A más de un año de que la hija de Cristián de la Fuente y Angélica Castrofuera baleada a manos de unos delincuentes, hoy la joven busca justicia para su caso. De acuerdo con Laura, el día de hoy se llevará a cabo en Chile el juicio en contra de los criminales que la atacaron aquel fatídico 10 de marzo del año pasado, en un intento de asalto en Santiago de Chile.

Laura, la hija de Cristian de la Fuente, en su recuperación

A través de su cuenta de Instagram, la joven expresó su deseo porque se haga justicia para su caso y agradeció a todos aquellos que estuvieron a su lado, apoyándola en su recuperación, asegurando que hubo momentos en los que “no tenía más fe” para seguir adelante. La reflexión de la joven estuvo acompañada por un video en el que aparecen fotos y clips de su rehabilitación.

“Independientemente del resultado del juicio de mañana, quiero agradecerle a todas las personas que han estado conmigo en este proceso, sin ustedes no hubiese sido capaz de levantarme como lo hice. Ustedes fueron quienes me dieron ese apoyo y esas ganas de levantarme y seguir adelante cuando sinceramente no tenía mas fé. Espero que mañana se haga justicia… Hoy vengo a dar las gracias para quienes me ayudaron y acompañaron a levantarme y poder hoy estar aquí pidiendo justicia. Gracias infinitas”, se lee en su mensaje.

A este post, respondieron varias celebridades, entre los que destacó su madre, la actriz Angélica Castro, quien comentó lo siguiente: “Te adoro y todo va estar perfecto. Ahí estaré a tu lado, ¡eres una grande! Toda mi admiración hacia ti”.

Los hechos

El 10 de marzo de 2022, Cristián de la Fuente y su hija Laura fueron víctimas de un intento de asalto en Santiago de Chile. Al tratar de huir de las asaltantes, estos dispararon en contra de los ocupantes del vehículo. Una de las balas le dio a Laura de la Fuente en la pierna izquierda, la atravesó y se alojó en la pierna derecha, creando así una herida doble.

Angélica Castro, Cristian de la Fuente y su hija Laura

De inmediato, el actor se trasladó a la Clínica Alemana con su hija para que recibiera los primeros auxilios. Tras una compleja cirugía, los médicos lograron extraer la bala y Laura continuó con su recuperación. A más de un año de estos hechos, la joven ya ha rergresado a sus actividades cotidianas.

