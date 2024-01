Victoria Beckham y su dulce felicitación a su nuera Nicola Anne Peltz por su cumpleaños

Ajenas a los rumores que hay en torno a su relación de suegra y nuera, Victoria Beckham y Nicola Anne Peltz han dejado ver que su relación es más fuerte que nunca. Con motivo del cumpleaños número 29 de la esposa de su hijo mayor, Brooklyn Beckham, la ex Spice Girl le dedicó un emotivo mensaje de cumpleaños. Parece que atrás han quedado las versiones en las se aseguraba que entre ambas existían ciertas fricciones y las cosas marchan mejor que nunca en el ámbito familiar de los Beckham con Nicola Anne.

©@nicolaannepeltzbeckham



Nicola Anne y Victoria Beckham

A través de sus redes sociales, donde tiene más 32 millones de seguidores, Victoria Beckham compartió un video en el que aparecen bailando a la orilla del mar en un bello atardecer. Ambas se dejan ver cómplices y sonrientes mientras improvisan unos pasos de baile en la arena. Hacia el final de su divertida coreografía, ambas se toman de las manos y bailan al mismo tiempo, llevando el ritmo del tema Trouble de Lindsey Buckingham.

Junto al video, la diseñadora de modas escribió: “Feliz cumpleaños @NicolaAnnePeltzBeckham… ¡Te queremos mucho! Eres amor, amabilidad, talento y tu habilidad para bailar sobre la arena en plataformas!! 😂 La mejor pareja de baile y amorosa nuera. Te amamos, que tengas un día increíble”.

En los últimos meses, Victoria y Nicola han dado muestra de su excelente relación como suegra y nuera, dejando de lado los reportes en los que se decía que tenían fuertes roces. Nicola Anne y su esposo, Brooklyn Beckham fueron parte de la tradicional pijamada de los Beckham. Ahí, Nicola posó junto a los padres de su marido, así como con los hermanos de este.

©@nicolaannepeltzbeckham



Juntos en Navidad

Además de esto, en marzo de 2023, Brooklyn y Nicola Anne pusieron fin a las especulaciones de las supuestas fricciones con Victoria, cuando se hicieron presentes en el desfile de la diseñadora en París, con motivo de la presentación de su colección otoño-invierno 2023-2024 en la Semana de la Moda. Dicho un evento fue sumamente importante para Victoria, quien también estuvo acompañada por su esposo David Beckham, además de otros de sus dos hijos, Harper y Cruz.

¿Cuál es la versión de su supuesto distanciamiento?

Los rumores sobre sus fricciones empezaron poco después de la boda de Nicola Anne y Brooklyn, la cual se celebró en abril de 2022. En ese entonces, surgieron reportes de que Nicola no quiso que su vestido de novia fuera diseñado por su suegra, y que para su ‘gran día’ llevó un vestido de Valentino. Esto, supuestamente, habría causado un distanciamiento entre ambas, al punto de que algunos usuarios notaron que se habían dejado de seguir mutuamente en las redes sociales.

En una entrevista con Variety, la actriz y heredera rompió el silencio acerca de la controversia con su suegra y explicó la razón por la cual no llevó una pieza creada por el estudio de su suegra. “Iba a hacerlo y realmente lo deseaba, pero se dio cuenta de que su taller no podía hacerlo, así que tuve que elegir otro vestido. Ella no me dijo que no podía llevarlo; yo no dije que no quería llevarlo. Ahí empezó todo y luego siguieron los rumores sobre eso”, explicó.

Vídeo Relacionado: Selena Gomez considera dejar la música después de 'un álbum más' Loading the player...