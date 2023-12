David Beckham es el padre más tierno y protector con su hija Harper, de 12 años

Parece que el periplo de los Beckham continúa por Nueva York. Hace unos días David Beckham derritió las redes sociales al compartir las imágenes más tiernas al lado de su hija Harper Seven, de 12 años. Ahora, el exfutbolista vuelve a conquistar los corazones al ser fotografiado abrazando a su hija en las calles de ‘La Gran Manzana’. En las fotografías, las cuales ya se han viralizado, se aprecia a David abrazando tiernamente a su hija. Recordemos que Harper es la menor de los cuatro hijos de David y Victoria Beckham; por lo que, al tener hijos que ya son jóvenes adultos, Harper es la consentida de ambos.

David Beckham y Harper en Nueva York

Luego de disfrutar de las vistas del Rockefeller Center y su nueva atracción desde las alturas, padre e hija han estado explorando la ciudad. En esta ocasión, fueron captados tras un almuerzo en Sadelle’s, uno de los spots favoritos por los turistas y los propios neoyorkinos, en Soho. Después de comer en el restaurante, ubicado en el bajo Manhattan, padre e hija anduvieron por las calles al lado de Cruz Beckham, de 18 años.

Durante el paseo, David abrazó a su hija por detrás, mientras la niña no paraba de reír debido a las gracias de su padre. Aunque Harper ya está entrando a la adolescencia, para David ella es ‘la niña de sus ojos’ y eso no cambiará a pesar de los años. En las fotos, se puede apreciar la gran relación que tienen, como de amigos y cómplices.

Harper, de 12 años, se mostró como la más divertida al lado de su papá

El mejor cómplice de Harper

Además de ser los mejores compañeros de viaje, padre e hija son inseparables, al punto de que juntos han creado lindas memorias. Por ejemplo, en junio pasado, David fue el perfecto acompañante de Harper en el concierto de Harry Styles de su gira Love On Tour. Ambos cantaron y bailaron en el Wembley Stadium, en Londres, y David se mostró como un seguidor más del ex One Direction.

En otra ocasión, el ahora empresario se puso en las manos expertas de su hija, quien hizo todo lo posible para que su papá luciera más guapo. Con su conocimiento en maquillaje, Harper le hizo unos arreglos y retocó su rostro. Encantado por la gracia de su hija y su toque, David compartió una foto en sus redes y se dijo orgulloso de su ‘pequeña artista del maquillaje’.

