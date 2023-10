Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham, un encuentro lleno de complicidad y estilo

Lionel Messi, Antonela Roccuzzoy sus tres hijos se han adaptado a la perfección a su nueva vida en Miami. Desde su llegada a esta ciudad tras el fichaje del futbolista por el Inter Miami, han sido arropados por el cariño de toda la comunidad latina, aunque no exclusivamente por este sector. Y es que a David y Victoria Beckham se ha convertido en los perfectos anfitriones para la célebre familia argentina. Ahora, la diseñadora y la esposa de Leo han reafirmado lo buena que es su relación, pues han compartido un plan lleno de estilo y complicidad.

Victoria Beckham, Antonela Roccuzzo y Elena Galera en el desfile de Isabela.

Si bien para Lionel Messi ya terminó la temporada de fútbol, para Antonela aún hay compromisos públicos. La guapa rosarina fue invitada a la presentación de la de la nueva colección de Arezzo, Rangel y La Siréne, de Isabela Rangel Grutman, evento en el que también estuvo presente Victoria. La pasarela se llevó a cabo en el restaurante Casadonna, en Miami, y contó además con la presencia de celebridades como la modelo Winnie Harlow y Elena Galera, esposa del futbolista español Sergio Busquets e íntima amiga de la esposa de Messi.

Tanto la argentina como la diseñadora británica brillaron en el desfile, durante ambas con estilosos looks. Victoria usó un vestido blanco satinado con mangas cortas y acampanadas, de corte midi y con detalles drapeados. Como ha sucedido antes, la exSpice Girl se convirtió en la mejor embajadora de su propia marca, pues este diseño forma parte de su colección de moda. La argentina lució un look negro compuesto por un top con cuello camisero y un pantalón ancho, así como zapatos de plataforma.

Victoria y Antonela brillaron en el evento.

Ambas compartieron en sus respectivas redes sociales algunos vistazos del evento incluyendo, por supuesto, sus posados juntas, con la anfitriona y con las demás invitadas. “Felicitaciones @isabelagrutman @shoprangel y @arezzo por esta colección”, escribió Antonela en su Instagram al compartir algunas fotos.

Por su parte, Victoria publicó además un vistazo de la inolvidable velada de la que disfrutó junto a su esposo David también en aquel mismo lugar, pero en un momento diferente. La estrella británica felicitó a David Grutman, esposo de Isabela, por la reciente inauguración de su restaurante Casadonna, mismo que acogió la pasarela.

Una dupla de impacto

La reciente aparición de Antonela y Victoria no es la primera y seguramente no será la última. La esposa de Messi y la diseñadora han dejado ver lo bien que la pasan juntas, y con amigas. “¡Día con mis chicas en Miami! (Incluyendo un poco de canto bajo la lluvia) Besos”, escribía la británica el pasado mes de agosto al mostrar un vistazo de una salida a cenar con Antonela y algunas amigas, entre ellas Isabela y Elena. En aquella ocasión no solo se sentaron a la mesa, sino que también disfrutaron de un paseo en bote por las costas de Miami.

Victoria y Antonela ya han compartido planes.

