David Beckham se convierte en el maniquí de su hija para una sesión de maquillaje

Desde muy pequeña, Harper Beckham tiene una curiosidad natural cuando se trata de experimentar con el maquillaje de su mamá, Victoria Beckham. Además de tener a la mano todo tipo de productos, la niña de 12 años ha aprendido muy bien los consejos de la ex Spice Girl, quien suele dar cátedra en sus redes sociales. Confiada y decidida a poner en práctica su propia técnica, Harper convirtió a su papá, David Beckham, en su modelo, logrando un resultado agradable para él y muy tierno para sus fans.

“Papá aparentemente necesitaba un poco de polvo y contorno”, explicó el exfutbolista luego de publicar una foto en la que Harper luce muy concentrada en los arreglos estéticos que hacía a su papá. Aunque no es algo que él acostumbre, no se pudo negar a la petición de su hija, y es que es bien sabido que cuando una niña tiene una idea, papá no tiene más remedio que cooperar.

Al final, David aceptó que lo que Harper hizo con él lo dejó muy contento: “No estoy seguro de lo que eso significa, pero me veía mejor lo que fuera”, escribió. Orgulloso, llamó a su única hija mujer -y la menor del hogar- su “pequeña artista del maquillaje”.

David Beckham, rodeado de los mejores tips de maquillaje

Para David Beckham la cuestión del maquillaje y skincare no es algo ajeno en casa. Su esposa, Victoria Beckham, tiene su propia línea y aprovecha los mejores momentos para compartir un GRWM con sus fans en las redes sociales. Al verla, David se inspiró para imitarla con un gran sentido del humor, y publicó en la cuenta de la también diseñadora su propio tutorial en el que sigue los consejos de la Posh Spice.

Con la misma brocha que usó Victoria, David se mira en el espejo y explica: “Cuando uso un poco de esto de mi esposa, ella me dice que esta es la mejor luz para hacer contenido Por lo general estoy de acuerdo, aunque no sé exactamente de qué estoy hablando”.

Y agrega: “Pero estas son el tipo de cosas con las que me gusta humectar mi piel, cuidarla. Y, aparentemente, esta es la mejor forma de hacerlo según Victoria Beckham Beauty”.