“¡She does’t even go here!” La aparición sorpresa de Lindsay Lohan en la alfombra roja de la premiere de ‘Mean Girls’ emocionó a miles de espectadores y fanáticos de la película. Y es que el estreno de este icónico remake de los 2000s, se llevó a cabo en el AMC Lincoln Square Theater en Nueva York, y reunió a emblemáticas personalidades de la música y televisión como Megan Thee Stallion, Renée Rapp y Busy Phillips.

Además de una red carpet que fungió como una pasarela de deslumbrantes looks que incluían corsés de inspiración victoriana, telas con estampados polka dot y vestidos ceñidos al cuerpo en tonalidades tornasol, este estreno nos ofreció un momento inolvidable: a Lindsay Lohan en un impactante vestido Haute Couture.

‘Mean Girls’: un reencuentro inolvidable

“Mean Girls” o “Chicas Pesadas” como se le conoce en Hispanoamérica, se convirtió rápidamente en uno de los filmes más icónicos de la década desde su estreno en el 2004. Dirigida por Mark Waters y escrita por la comediante y actriz Tina Fey, esta película de comedia estadounidense, protagonizada por Lindsay Lohan, sigue a un grupo de chicas adolescentes a través del drama de la secundaria.

Desde su estreno, han existido numerosas secuelas y versiones del guion. Entre las más destacadas se encuentra el Musical de Broadway que estrenó en el 2018 y contó con la producción musical de Jeff Richmond -y en el cual se basa esta nueva adaptación-. Con la aparición continua de Tina Fey y Tim Meadows, este estreno promete cautivar en su totalidad a los fanáticos de la cinta original.

Pero a pesar de que la historia cambia y el elenco evoluciona, existe una constante: las “Mean Girls” serán por siempre, un símbolo de glamour y belleza atemporal.

El impactante vestido de Lindsay Lohan durante la premiere de ‘Mean Girls’

Para esta ocasión Lindsay Lohan no solo sorprendió con su aparición en la red carpet, pero optó por deslumbrar al público en un look que lo era todo, menos rosa (quizás porque no era miércoles).

La actriz eligió un vestido negro de manga larga de la colección Haute Couture del diseñador francés Alexander Vauthier. Con cut outs a la cintura y detalles de cristales brillantes, Lohan lució una perfecta figura reloj de arena. Al elegante conjunto de espalda descubierta lo acompañaron unas ondas al estilo old Hollywood y un smokey eye profundo que la hacía lucir sofisticada y sensual. Unos tacones de punta de la firma italiana de calzado Giuseppe Zanotti y un bolso de mano a juego fueron los complementos perfectos para un look que gritaba glamour clásico.

¿La autora de este encantador outfit? Mariel Haenn, la estilista de cabecera de celebridades como Jennifer Lopez, Heidi Klum y Hailee Steinfeld.

