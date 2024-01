Miguel Bernardeau nos habla sobre su papel en ‘Zorro’ y las ‘locuras’ que ha hecho por amor

Miguel Bernadeau le da vida al Zorro (Prime Video) en esta nueva versión del enmascardo justiciero que se enamora y busca, a su vez, venganza. Durante la premiere de la serie en Miami, fueron varios los talentos que desfilaron por la alfombra roja y tuvimos la oportunidad de charlar con muchos de ellos, entre ellos el actor español que hace de protagonista. El histrión de 27 años se animó a revelarnos detalles de su personaje y algunos parentescos que tienen en común, sobre todo cuando se trata de las lides del amor.

©GettyImages



Miguel Bernardeau encarna al ‘Zorro’

“Es un trabajo que para mi niño interno, pasar de jugar en mi casa con las espadas y así vestido del zorro con el sombrero a hacer del Zorro es algo que como actor y como niño me ha llenado mucho y me ha parecido súper divertido”, nos cuenta Bernardeau en entrevista con HOLA! AMÉRICAS.

Al preguntarle si ha tenido alguna inspiración en particular basada en otros actores que han interpretado el mismo papel, nos dijo: “Yo he visto las [películas] de Banderas y muchas más, pero para esto hemos leído mucho los cómics, o sea, nos isnpirado mucho en los cómics. Carlos Portela que ha sido el guionista y el creador, escribe cómics y desde el principio con los directores y los productores queríamos que tuviera un tono bastante como de cómic y eso me parece que lo diferencia bastante de las anteriores”.

“Yo creo que se pueda esperar una versión modernizada de Zorro, manteniendo mucho de lo que ya funciona del género, de lo que es Zorro como figura pero también modernizándose mucho en aportar, traer personajes femeninos que llevan el motor de la trama, modernizar trama, dinámicas, hablar de la opresión hacia los indígenasy creo que las nuevas generaciones lo van disfrutar mucho y que hacía falta esto para que podamos disfrutar también nosotros”, agregó.

‘Yo he hecho locuras de amor’

En los últimos días, han crecido los rumores sobre un romance entre Miguel Bernardeau, de 27 años y Ester Expósito, de 23, con quien ha compartido las primeras tres temporadas de Élite. Aunque ninguno de los dos no se han pronunciado al respecto y por ahora lo único que muestran es la gran amistad que les une, pudimos asomarnos al lado más romántico del protagonista de Zorro.

©Hola



Miguel Bernardeau nos confiesa que es un apasionado en el amor, al igual que su personaje

Al ser cuestionado por el amor y en qué coinciden en ese sentido con su personaje, nos comentó: “Este código tiene siempre un amor, o sea tiene un romance, acción y tiene drama, entonces siempre en el Zorro tiene que haber esas tres cosas”.

“Yo lo más loco que haría por amor sería... no lo sé la verdad, depende de la persona, depende para quién. Sí, es que por amor se hacen locuras... es que no sabría, por amor se hacen locuras, yo he hecho locuras por amor, como todos. No recuerdo ahora ninguna”, puntualizó.

