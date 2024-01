Patricia Manterola preocupa a sus fans al revelar que lleva días inmovilizada: ‘No me puedo mover de la cama’

Este comienzo de año viene siendo un tanto complicado para Patricia Manterola en temas de salud, y aunque se trata de algo menor, la cantante mexicana le está dando a este imprevisto físico la atención debida ya que la tiene postrada en su cama sin poder moverse desde hace días. Y es que por medio de una publicación en sus redes, la exintegrante de la recordada agrupación Garibaldi ha preocupado a sus seguidores al expresar que padece una dolencia en la espalda baja muy fuerte.

Patricia Manterola reveló que lleva días sin poder moverse de la cama

En los vídeos compartidos en sus stories de Instagram, vemos a Manterola recostada tratando de paliar con una serie de pomadas y pastillas las molestias que, al parecer según ella ha contado, tienen que ver con unos discos en su espina dorsal, motivo por el cual se ha visto obligada agendar una cita con el doctor en el hospital.

“Hola mis amores, oigan ¿qué creen? llevo... hoy sería mi tercer día en cama, me lastimé la espalda... miren, aquí me puse un filtro porque no estoy arreglada... qué creen mis amores, me lastimé la espalda y no me he podido levantar de la cama, yo creo que tengo un disco... hoy de plano voy a tener que ir a al doctor para que me revisen porque no me puedo mover, o sea, no puedo hacer nada, ya les contaré”, comenta tranquila pero visiblemente afectada.

La cantante de 51 años padece un fuerto dolor en la espalda baja

La intérprete no dudó en pedir algunos consejos y referencias a sus seguidores con la finalidad de poder aligerar la descarga emocional y física que le ha provocado esta situación. “Estoy ahorita aquí con calor, me he estado poniendo todos estos menjunjes, pomadas, estoy aquí con Advil, con imanes, no, no, no... no saben la cantidad de cosas que me he estado poniendo para ver si se mejora el dolor, pero yo creo que sí se me removió algún disco o algo, ya les contaré, los mantendré informados, pásenme sus remedios, porque yo tengo todos estos remedios, pero bueno hoy después del doctor les diré qué me dicen, seguramente me van a tomar radiografías, una resonancia o algo para ver cómo está mi espalda baja y ya los mantendré al tanto, mis amores”, expresó.

La cantante requirió atención médica y se encuentra bajo medicamentos para el dolor

En otro momento de su publicación, se le ve ya en el doctor a la espera de la atención médica con unos lentes oscuros y aún adolorida. “Aquí estoy en el doctor, mis amores, esperando que vengan a revisarme, no me puedo ni sentar, entonces aquí espararé con calma a ver qué me dicen, a ver qué tengo, ya les contaré, ¡besitos a todos!”, comentó.

Sin dar más detalles sobre el resultado médico ni el tipo de padecimiento exacto, Pati compartió una serie de imágenes de la resonacia magnética en la cual se deduce que, efectivamente, el problema está en la parte dorsal de su cuerpo y con un mensaje en el que se lee: ‘Healing on’ (Curación en proceso), junto a otras fotos de los medicamentos que le han sido recetados.

Del mismo modo, también agradeció el apoyo de su esposo Forrest Kolb, padre de sus tres hijos. “Gracias por estar a mi lado siempre, en las buenas y en las no tanto”, escribió Manterola, de 51 años.

