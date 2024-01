Mauricio Ochmann explica si habrá o no reconciliación con Aislinn Derbez

Luego de que Mauricio Ochmann anunciara el final de su relación con Paulina Burrola, los rumores sobre una reconciliación con su exesposa, Aislinn Derbez, empezaron a sonar muy fuerte. Si bien la actriz había dejado claro que entre ellos no podría haber una segunda oportunidad luego de su divorcio en 2021, ahora el actor ha hablado al respecto.

“No tiene por qué haber una reconciliación porque no hay nada qué reconciliar”, dijo Ochmann a varios medios sobre la situación con la madre de Kailani, su hija menor. “Estamos muy bien, estamos muy contentos, somos una familia muy bonita, muy unida y todo muy bien”, agregó, negando por completo que pueda llegar a retomar su relación con Aislinn.

En cuanto a su vida personal, añadió: “Yo la verdad es que estoy disfrutando mucho a mis hijas, disfrutando mucho el trabajo y disfrutando mucho de mí”.

A principios de diciembre, Aislinn se expresó de manera similar: “No. De verdad, lo dudo muchísimo. No puedo decir ‘nunca’ porque luego la vida nos sorprende, pero lo dudo muchísimo”, dijo al ser cuestionada por una reconciliación. “Somos muy buenos amigos, nos amamos muchísimo, el amor ahí siempre está; pero la compatibilidad como pareja, no”, aseguró.

Mauricio Ochmann y la posibilidad de ser invitado en el podcast de Aislinn

En medio de las especulaciones, Aislinn reveló que el padre de su hija es uno de los invitados que probablemente no visite su podcast, La Magia del Caos. “Le asusta, le asusta. Qué tal si le saco preguntas”, dijo cuando le preguntaron por qué aún no había un capítulo con él.

Sobre el tema, Mauricio declaró: “Pues no, no le veo mucho el caso. No, ¿cuál miedo?, no, yo la apoyo muchísimo con su podcast, de hecho, desde que era proyecto le dije que era un gran proyecto y que le iba a ir muy bien, y siempre la apoyaré”.

Ochmann concluyó revelando que en los próximos meses se irá a vivir a España por motivos laborales. “Vamos a estar haciendo dos proyectos allá, entonces estamos muy contentos, y ahí vamos para allá”, dijo.

