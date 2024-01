El pasado mes de agosto, Karen llegó a los 44 años y, como era de esperarse, su famoso marido le dedicó un lindo mensaje. “Hoy está de cumpleaños la mujer que me hizo soñar, la madre de mis hijos, la compañera de tantas batallas, de triunfos y derrotas. Con la que peleo pero al rato me vuelvo a arreglar porque no puedo vivir sin ella, la que me inspira canciones de amor y desamor”, escribió entonces Juanes.