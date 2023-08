Juanes celebra de lo más enamorado el cumpleaños de su esposa, Karen Martínez

El hogar de Juanes vuelve a estar de fiesta en menos de una semana, y en esta ocasión para celebrar a la reina de la familia. Karen Martínez, mejor conocida en las redes sociales como La Chechi, celebró un año más de vida rodeada del amor y la admiración de su familia, especialmente de su esposo, quien le envió un bello mensaje de cumpleaños.

“Hoy está de cumpleaños la mujer que me hizo soñar, la madre de mis hijos, la compañera de tantas batallas, de triunfos y derrotas. Con la que peleo pero al rato me vuelvo a arreglar porque no puedo vivir sin ella, la que me inspira canciones de amor y desamor”, anotó Juanes inspirado desde el fondo de su corazón.

La pareja, que ha estado junta por más de 20 años, y que formó una familia con sus tres hijos -Luna, Paloma y Dante-, ha logrado un equilibrio personal que se refleja en las palabras del intérprete colombiano: “La que antes era mi esposa pero ahora quiero que sea mi novia. La cartagenera de alma libre, como la brisa de diciembre. A ella un feliz cumpleaños y que sigas brillando para que también yo lo pueda hacer ❤️❤️❤️❤️❤️”, escribió enamorado.

Karen celebró sus 44 años con una sesión de fotos en las que se aprecia en su sonrisa la dicha de su vida. “Hoy solo quiero AGRADECER por tantas cosas en mi vida... por mi familia, por mis amigos, por esta comunidad llena de amor y cariño, por estar VIVA y con Salud que es lo más importante para seguir celebrando muchos años más a su lado ♥️🎉🥂”, expresó.

Y añadió: “Los quiero y gracias por sus mensajes llenos de mucho amor, créanme que los siento ♥️ Happy birthday to me ✨PD: Así quiero estar todo mi año... con una sonrisa de oreja a oreja 😁”.

Una pareja con mucho que celebrar

Cinco días atrás, el 9 de agosto, Juanes celebró su cumpleaños 50. Como se trataba de un gran número que enmarca una vida llena de logros y alegrías, Karen no dejó pasar la fecha sin una fiesta especial y, junto a Claudia Elena, esposa de Carlos Vives, organizó un festejo al aire libre para los dos cantantes, quienes cumplen años con días de diferencia.

Juanes y Carlos Vives no sólo disfrutaron de la fiesta rodeados de sus seres más queridos, sino que bailaron y se divirtieron a lo grande en este festejo tan especial. Bajo la creatividad de Karen y Claudia Elena, la torta de cumpleaños de estos dos colombianos tan importantes en la música estuvo decorada con una imagen de los dos posando a la cámara.

Encantados con la idea, partieron el pastel junto a la familia de cada uno, muy agradecidos por el amor de sus esposas, el cariño de su familia y el apoyo incondicional de sus fans.

