Juanes confiesa que tuvo una experiencia con extraterrestres y comparte los detalles

A lo largo de su carrera, Juanes ha vivido un sinfín de experiencias gracias a los incontables viajes que ha hecho para llevar su música por el mundo. El colombiano ha conocido a un sinfín de famosos y convivido con personas que jamás imaginó, pero más allá de todos sus recuerdos con gente increíble, hay uno que lo supera todo. En una reciente charla, Juanes compartió los detalles de cómo fue su experiencia con extraterrestres hace unos años, dejando sorprendido a más de uno.

“Fue increíble la verdad, porque antes de que eso me pasara, creía en eso pero nunca me había tocado”, dijo durante su visita a Buen Día Colombia. Al ver la intriga que ocasionó en las personas cerca de él, contó que todo sucedió en Ginebra, Suiza.

“Era la una de la mañana, la tarde en Latinoamérica y no teníamos sueño”, puntualizó. Esa desvelada local hizo que él y algunas personas de su staff salieran a caminar por las calles del lugar. Fue entonces cuando empezaron a ver unas luces en el cielo que inmediatamente llamó su atención.

“No había nada en la ciudad, todo en silencio, de repente, al frente, empezamos a ver cinco luces gigantes, y lo primero que pensamos, ‘ah, ok, el aeropuerto, aviones que van a aterrizar en el aeropuerto’”, recordó. Y continuó: “Y vimos estas luces que no se movían para ninguna parte, sino que estaban estáticas”.

Juanes y sus amigos quedaron impresionados al ver los movimientos de aquellas luces: “Hacían triángulos, líneas, después se desaparecían dos. Hacían todas estas figuras geométricas”, dijo.

Por casi 25 minutos, todos estuvieron observando aquellas luces con los movimientos tan perfectos que hacían, y en medio del show y una gran lista de preguntas sin respuesta, aquella visión desapareció a gran velocidad. El suceso los dejó asombrados. “Para mí fue brutal”, confesó el intérprete de Vida Cotidiana.

Una carrera llena de anécdotas

Juanes tienen un sinfín de experiencias que lo han hecho balancear su carrera y vida personal hasta llegar a un punto en el que por fin disfruta de lo que más ama: su familia. En una reciente caminata para Time to Walk, el intérprete recordó lo difícil de sus inicios y cómo el apoyo de su madre lo hizo seguir adelante incluso en los momentos en los que más débil se sentía.

Juanes, quien confesó haber vivido en depresión a pesar de la fama, logró retomar las riendas de su camino aunque eso significara sacrificar giras y dinero, pues para él o más importante era estar en casa con su esposa, Karen Martínez, y sus hijos Luna, Paloma y Dante. “Mis hijos me inspiran muchísimo, y también me hacen cambiar mi forma de ver el mundo, mi forma de ver la vida. Soy otra persona desde que me convertí en padre. Y, para mí, eso significa todo. Así que el amor es más grande que tú. Y creo que los niños te ayudan a entender eso”, expresó.

