Juanes habla de la difícil relación que tuvo con su hija Luna: ‘Peleábamos, discutíamos’

Para Juanes, la música ha sido uno de los pilares en su vida, pues le ha dado las más grandes satisfacciones. Sin embargo, más allá de la exitosa carrera que ha logrado hacer en esta industria, para el colombiano no hay nada más que su familia. El cantante es un padre amoroso y esposo dedicado, pero como todos, ha atravesado por momentos difíciles en su hogar. El intérprete de Es Por Ti, se ha sincerado sobre una dura etapa que vivió en su faceta de papá con Luna, la mayor de sus hijos.

Para Juanes su familia es su prioridad

Juanes acudió como invitado al podcast Meterse al Rancho, del actor colombiano Santiago Alarcón. En la charla, hizo un repaso de su carrera en la música, y también sobre cómo esta repercutió en su vida personal, incluida paternidad. “Al principio, digamos, los primeros 10 años, desde el año 2000 hasta el año 2010 fueron una demencia, eso era una locura”, dijo refiriéndose a sus inicios como solista.

“Nació mi hija Luna y pues no tuve mucho tiempo para estar con ella”, admitió sobre su primogénita, quien vino al mundo el 6 de septiembre de 2003, fruto de su matrimonio con Karen Cecilia Martínez. El cantante contó que tampoco pudo estar muy presente tras la llegada de Paloma, su segunda hija, pues tenía que estar viajando por compromisos profesionales.

“Y eso se fue como acumulando, acumulando... Mucho trabajo, mucho éxito, pero por dentro destrozado, porque no podía estar cerca de los pelados (sus hijos), cerca de Cecilia”, confesó. “Y ya después cuando nace Dante en el 2009 yo digo: ‘Yo no puedo más con esto, esto no es vida’”, contó. “Necesito recuperar mi vida, recuperar mi relación con mis hijos, con Cecilia, y fue como comenzar otra vez”.

Luna se graduó de la preparatoria el año pasado

El momento duro en su relación con Luna

Muchas esas vivencias fueron plasmadas de cierta manera en una canción (parte de un álbum del mismo nombre) que Juanes lanzó recientemente, específicamente sobre la etapa que atravesó con su hija Luna cuando ella tenía unos 17 años.

“Vida Cotidiana sale porque yo no entendía que ella se quería como independizar, que ya no era la niña de la casa, que ya quería ser independiente, y tenía su rebeldía y en sus cosas, y yo no entendía eso... Entonces peleábamos, discutíamos, luego yo hablaba con Cecilia: ‘Ceci, no sé qué hacer’”, contó.

Juanes pasó por una etapa dura con su hija mayor

Y es que al parecer, llegaron a un punto en el que no tenían cosas en común como para entablar una conversación. “Es que le hablo de todo y nada funciona”, dijo al recordar sus charlas con su esposa. “Era como súper tenso, al punto de yo era invisible para ella, imagínate, eso a mí me mataba, yo me quería poner a llorar”, reveló el cantante.

“Discutíamos por muchas cosas, ella tenía 17 años y yo no me acordaba que había sido así con mis papás”, comentó. “Vida Cotidiana habla de eso, de ese momento que viví con ella, de esa tristeza de ser invisible para ella y cómo yo aprendí de esos errores que cometía”. Sin embargo eso ya quedó en el pasado. “Esas son cosas temporales, fue un momento de crisis en medio del Covid... Estaba en la adolescencia, luego se fue a la universidad y yo entendí lo que estaba pasando”, dijo.

