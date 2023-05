Viernes de Música Nueva: Tiago PZK y Tini presentan ‘Me Enteré’, y Juanes lanza ‘Vida Cotidiana’

Casi a la mitad del año, nos llenamos de música con Juanes y su nuevo álbum, Vida Cotidiana. Tiago PZK se une a TINI en Me Enteré, mientras que Piso 21 canta con Ryan Castro3/21.

Tiago PZK y TINI - Me Enteré

“Bebe me entere que con él te peleaste, no iba a preguntar, pero vos me llamaste”, cantan apasionadamente Tiago PZK y TINI. El impactante video musical da inicio con Tiago PZK protagonizando una pelea con una chica, para luego cruzar su camino con el de TINI y unos amigos quienes también se encuentran atravesando por una misma situación sentimental. El encuentro entre Tiago PZK y Tini comienza como una divertida amistad, evolucionando rápidamente hacia un tórrido encuentro derrochando sensualidad.

Piso 21 ft. Ryan Castro - 3/21

Primero Los Muchachos bajaron al Ghetto y ahora el cantante del Ghetto sube al Piso 21. Con un dembow contundente, estás estrellas del urbano se unen una vez más para traer al público una razón más para seguir bailando, aun teniendo cosas por las que arrepentirse. Este es el primer lanzamiento que viene en una serie de varios, que culminarán en su nuevo álbum con grandes colaboraciones. Con “3/21”, Piso 21 deja en claro que esto es sólo el inicio de una gran unión lograda entre ellos y Ryan Castro y seguro pronto tendremos más noticias de todo lo que viene.

Nicki Nicole - Alma

Con grandes colaboraciones de Milo J, Young Miko, Rels B e YSY A, Nicki mezcla géneros, sonidos y sentimientos en un álbum íntimo y experimental. “Es un álbum súper lindo, siento que a la gente le va a gustar mucho. De él forman parte gente que admiro mucho, tanto productores como gente de la industria. Siento que es un gran álbum, se hizo esperar, pero valie la pena”, cuenta Nicki Nicole sobre Alma. El primer adelanto fue No Voy A Llorar, un tema con el que abrió el nuevo capítulo de su historia. Una versión personal y llena de fortaleza de una Nicki Nicole que brilla sobre el mic, con la producción de Tatool y El Guincho, mientras canta “Hablé con la luna, como yo ninguna”.

Gerardo Ortíz - Los Envidiosos

En el video, vemos a un Ortiz lleno de vida y carismático vestido completamente de negro, liderado por su guardarropa esencial: el sombrero negro. Este corrido, que tiene una letra pegadiza con la voz prominente de Gerardo y una guitarra acústica muy en sintonía, se encamina hacia un gran éxito en la industria musical. Fácilmente podría considerarse un clásico instantáneo simplemente por lo que ofrece musicalmente: música y letra original con mucho de qué hablar.

Christian Alicea - Yo

En una época en la que el mercado latino está dominado mayoritariamente por la música urbana y sus subgéneros, Christian aporta un sabor fresco al fusionar en sus ritmos y letras elementos tradicionales de la música salsa con influencias modernas, creando así una conexión fuerte e inmediata con el público joven de todo el mundo. Lleva cantando y de gira desde los 3 años, escribe, compone y toca múltiples instrumentos. Christian Alicea lanza su álbum de estudio debut Yo. Al comenzar a trabajar en este proyecto, escogió el título inmediatamente, sabiendo que este producto estaría hecho con su esencia, su pasión, su corazón, su alma, sus historias y sus sentimientos. Hay una mezcla de salsa gorda, salsa romántica, mambo, reggae y un par de temas muy sorprendentes. Cuenta con la participación de DJ Nelson, Nacho y Maffio.

Juanes - Vida Cotidiana

Durante este nuevo ciclo creativo, Juanes combina su regreso a sus raíces de rock de guitarra eléctrica con su elogiada habilidad como compositor, la cual utilizó durante la pandemia para realizar una mirada introspectiva y más madura sobre la vida, el amor, la familia, las preocupaciones sociales y más.

Alejandro Fernández - No Es Que Me Quiera Ir

Este sencillo es sobre la reflexión de un hombre que tiene que abandonar una relación, pero no por voluntad propia, sino porque se dio cuenta que todo el amor que siente no tiene eco en la persona amada, generando una emoción que sólo se puede curar a través de varios vasos de tequila.

Alan Gómez - Mission 15

Micro TDH es el primer artista venezolano en subirse a la nave de Alan Gómez y lo hace con su estilo de reggaeton marcado. Contando la historia de una obsesión amorosa con rimas que encajan a la perfección y un estribillo con un beat pegadizo preparado para sonar en todos lados. Sin abandonar la esencia de las Mission con beats de turreo, Alan Gómez demuestra una vez más lo bien que sabe adaptarse a los estilos de cada invitado.

Carin Leon ft. Camilo - Ni Me Debes Ni Te Debo

Carin León estrena su nuevo álbum titulado Colmillo de Leche contando con un repertorio de 18 canciones, de las cuales sus fans ya han podido disfrutar en todas las plataformas de streaming. Incluye colaboraciones con artistas de gran renombre internacional como Camilo con Ni Me Debes Ni Te Debo; Pablo Alborán, Piedra Papel; y Ángela Aguilar, Vete Yendo. Otras canciones que incluye este maravilloso disco son Corazón de Oro un cover de los Tigres del Norte que hace a dueto con el grupo de Hermosillo, Los Hijos de Frank.

Lupita Infante - Amor Como en las Películas de Antes

En este álbum, Lupita Infante lleva a los oyentes a un viaje en el tiempo a diferentes eras musicales. Comenzando con el tema lanzado anteriormente Hazme Tuya, Infante incorpora un sonido de mariachi moderno y lo fusiona con elementos sierreños. Coescrita por ella y el artista regional mexicano Alfredo Rios “El Komander”, Hazme Tuya es una canción divertida y coqueta que ha obtenido más de 2.5 millones de visitas en YouTube. También lanzado anteriormente, Besarte Así es una balada romántica cuya letra inspiró el título del álbum.

Eladio Carrión ft. 50 Cent - Si Salimos

El rapero y artista internacional multiplatino Eladio Carrión estrena el video musical de Si Salimos junto al cantante, actor y leyenda del Hip Hop estadounidense 50 Cent. La canción combina el flow característico del puertorriqueño con la impronta del rap old school de la Costa Este, dando como resultado un track de bases pesadas, oscuras y repetitivas con líricas que narran una historia de negocios, pactos y traiciones al mejor estilo calle.

J Balvin - Torettto

El video oficial Toretto ofrece un viaje de placer de alto octanaje con J Balvin y Vin Diesel, quien hace su primera aparición en un video musical en la saga Fast & Furious que se ha extendido por más de 22 años. El video rinde homenaje a la historia de la franquicia y su afinidad por los autos, la velocidad y los lazos familiares con una cinematografía llamativa. La banda sonora de Fast X cuenta con una alineación repleta de estrellas de artistas que incluyen a J Balvin, Maria Becerra, Myke Towers, Ludmilla, YoungBoy Never Broke Again, Jimin de BTS, Kodak Black, NLE Choppa y se estrenará el 19 de mayo junto con la película global. lanzamiento a través de Artist Partner Group.

Jeremy G - Pasajero

En Pasajero, Jeremy G explora la experiencia de sentirse solo mientras disfruta de una relación pasajera, sin permitirse enamorarse. La canción captura la complejidad emocional de esta situación y ofrece una propuesta musical fresca y envolvente para los oyentes.

Paula Arenas - A Ciegas

En este tercer álbum de su carrera titulado A Ciegas, Paula Arenas reconoce a través de sus letras, de sus diferentes sonidos y del espíritu de cada canción, las diferentes formas de amar y ser amado. Con el lanzamiento del sencillo Déjame Hacerme la Buena descubriremos otra nueva fascinante historia en cuya creación colaboraron con Paula dos de los más importantes autores de la actualidad: Kany García y el multipremiado Julio Reyes Copello. Ocho canciones que recorren los amores de su vida, de la vida de todos. Los amores que estuvieron, los que están, pero también los imposibles, los que no pudieron ser y los que se terminaron de una vez y para siempre. Es una mirada a su presente, de su pasado, pero también a su futuro. A un futuro que puede vivir en la imaginación, en los sueños, en las ilusiones que se convierten día a día en el motor de su vida.

Nicky Jam & Feid - La 69

Una canción que trata sobre una historia de infidelidad y deseo. En ella, Nicky Jam y Feid narran la historia de un hombre que se siente atraído por una mujer comprometida y no puede resistirse a sus encantos. La canción presenta un estilo innovador y una letra muy bien lograda, que seguramente se convertirá en uno de los temas más populares del momento. Además del estreno del tema, 69 también cuenta con un video musical oficial, dirigido por Sánchez, que muestra a Feid, Nicky Jam y algunas mujeres hermosas en una carrera de motos de competencia, lo que le da un toque de acción y adrenalina al video.

YOVNGCHIMI & DJ Drama - Gangsta Grillz

La canción resume toda la experiencia de vida tanto profesional como personal, el sentir actual del artista y todo lo que es significativo y de importancia para el artista puertorriqueño. Este álbum para el artista es el balance entre su vida personal y la música. El artista quiere que sus fanáticos lo disfruten al igual que él lo disfrutó en su proceso, ya que desde su último lanzamiento estuvo organizando la mente y disfrutando toda la experiencia de lo que es ser artista y de crear música, ya que para eso nació.

Elysanij - Encerra‘ en Casa

El tema presenta una letra íntima y personal que narra la historia de un romance clandestino que se desarrolla en el hogar, lejos de las miradas indiscretas. La canción fue escrita por Elysanij en colaboración con Juan Guzmán Juancho), Harold Gómez (MrSanBaby) y Yenfri Molina (Kaplu), y producida por Harold Gómez. Presenta un sonido audaz y potente que fusiona ritmos urbanos con elementos del pop latino. El beat es contundente y los bajos resuenan con fuerza, creando una base sólida que le otorga a la canción un carácter moderno y atrevido. La voz de Elysanij se destaca sobre la instrumental con un timbre cálido y seductor, y su interpretación llena de pasión y emoción le aporta un toque emocionante y enérgico.

Yendry - La Puerta

“Escribí La Puerta con Vibarco hace dos años, tras la muerte de mi abuelo italiano. Quería que esta canción fuera identificable y resonara con aquellos que extrañan a alguien importante en su vida, quienquiera que sea”, dijo YENDRY. Protagonizada por YENDRY, es una habitación abierta para ella sola, el video musical que lo acompaña es íntimo y revela lo más profundo de su corazón mientras lo soporta todo en este video emocionalmente apasionante. La Puerta conmoverá a los oyentes de todo el mundo con su mensaje universal de querer abrir esa puerta que nos lleva a hermosos recuerdos del pasado con aquellos que amamos y perdimos.

Blessd - Palabras Sobran

El video se grabó en la ciudad de Medellín, bajo la producción de Dypa Films a la cabeza del director Deivy P. El rodaje se realizó en un plano secuencia de Blessd cantando la canción en una locación adecuada bajo parámetros contrastantes de luz que dialogan con la secuencia de la lírica y la musicalidad de la canción.

Ingratax - Oye Mi Vida

Cada tema que compone e interpreta Ingratax es diferente el uno al otro. En Oye Mi Vida su lírica es un grito de amor y a la vez de dolor al estar enamorada y no sentirse correspondida. Oye Mi Vida se desprende del álbum que lanzó Ingratax en noviembre del año pasado titulado KITSUNE, palabra japonesa que significa zorro. Inicialmente, Oye Mi Vida es la canción que aparece bloqueada en este álbum y que ha mantenido a sus seguidores a la expectativa del lanzamiento ya que en un momento dado la cantante comentó que quizá no la podría sacar.

Teo - Ego

Una carta abierta donde le expresa a un antiguo amor que a pesar de haber transcurrido un año de su separación, aún la ama, pero no han podido remediar la situación por culpa de su “maldito” ego. Y aunque Teo no admite con claridad que Ego está basada en una experiencia personal, si afirma que le gusta contar historias: “A veces cuento cosas mías”, aclara el artista creador de Ego. “Eso sí, siempre son historias que vienen de mi corazón. En esta ocasión, el ego de los dos protagonistas de la historia es muy grande como para dar el primer paso de reconciliación”.

Bad Gyal & Títico & Danny MG - Qué Rico

La nueva versión de este tema está cargado de Reparto, un movimiento musical que se deriva de la isla caribeña de Cuba, fusionada con ritmos urbanos de las calles influenciada por los sonidos tradicionales de la cultura cubana. Muy en línea con el estilo musical de Bad Gyal, la cantante inyecta su propio toque de dancehall y añade versos originales a la canción, y a la vez impulsa su influencia internacional para seguir apoyando a los artistas caribeños.

Pink Pablo - Perdimos el Control

Una canción con ritmos contagiosos, frescos y vibrantes, fusionados con letras atrevidas que hablan de sus propias sensaciones y experiencias, haciéndola muy cercana. Con Perdimos el Control, el artista musical alternativo comparte una humorística visión de los fracasos amorosos, demostrando una vez más su habilidad para romper nuevos horizontes y cautivar a quienes lo escuchan con ideales musicales innovadores y su espontaneidad creativa característica.

Omar Montes - Quejíos De Un Maleante

Con Arena y Sal, la primera colaboración entre los españoles Omar y Saiko, la canción lleva a los oyentes en un viaje de enamoramiento de una hermosa mujer mientras las cosas se calientan en una escapada a la playa. Con una letra que visualiza la innegable atracción que sienten por ella, presentan a los oyentes ritmos urbanos adictivos y melodías cautivadoras.

Brytiago - Trap Vibes

El sencillo, Dame Luz, fue filmado en Puerto Rico bajo la dirección del talentoso Young Rey Justin, quién capturó a la perfección la esencia y el mensaje de la canción. En Dame Luz, Brytiago expresa su deseo de recibir la luz divina, recordándonos que la vida es única y debe ser disfrutada al máximo. En esta cautivadora pieza audiovisual, podemos sumergirnos en la atmósfera de una fiesta llena de amigos, donde el cantante y sus seres queridos disfrutan de la vida al máximo. Además, el video cuenta con la participación especial de Jan Blakeee y Derek Santana, ambos talentosos artistas pertenecientes a Business Music, la casa discográfica de Brytiago.

Gønza & JZAEB - Ninfo

Originarios de Puerto Rico, Gonza y JZAEB han destacado por su talento individual y ahora se unen para ofrecer a sus seguidores una experiencia musical innovadora. Ambos artistas participaron activamente en la composición de Ninfo, aportando su visión artística y creando una conexión especial con sus oyentes. Con el estreno de Ninfo, Gonza y JZAEB demuestran una vez más su compromiso con la innovación musical y su capacidad para sorprender a su audiencia. Esta colaboración promete marcar un antes y un después en sus carreras artísticas, asegurando así su rápido ascenso en la industria.

Chris Andrew & Chesca - La Base

Ambos acaban de sorprender a su fanaticada con el lanzamiento de un inesperado junte en su nuevo tema 24/7. Los dos se unen en un explosivo junte que promete poner a perrear a los oyentes y que, a su vez, recalca la importancia del mutuo apoyo entre la nueva cepa del reggaeton.

Conexión Divina feat. Los Aptos - Si Te Vas

“Fue muy divertido grabar juntos, era super chill todos estábamos vibrando y fue increíble. Somos muy parecidos entre nosotros y así nos llevamos bien”, explicaron las chicas de Conexión Divina sobre trabajar en el video musical con Los Aptos. El video, grabado en un estudio vintage de Los Angeles, fue dirigido por Lino Quintana. “Muestra cómo se compuso la canción y cómo nos conectamos nosotros con Los Aptos”, comenta Conexión Divina.

Luis Figueroa - Voy a Ti

Un álbum único e innovador en el que presenta un nuevo sonido fresco y totalmente inédito. Figueroa muestra su gran talento musical, en las cinco canciones de Voy A Ti, con las que evoluciona la salsa con componentes urbanos modernizando el sonido de este amado género. Acompañado de algunos de los compositores, músicos, productores, y arreglistas más importantes de la música latina como Édgar Barrera, Manuel Lara y Motiff, Luis Figueroa ha hecho un disco que dejará una marca indeleble en la historia de la música tropical.