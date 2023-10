Sin dinero ni un contrato musical: Juanes recuerda lo difícil que fue el inicio de su carrera en USA

El legado de la música latina no estaría completo sin las letras románticas y el ritmo inigualable de Juanes. A principios de los 2000, el cantante colombiano logró que el mundo volteara a ver a las nuevas generaciones de los músicos en español, quienes se hacían un lugar en la importante industria. Hoy es de los cantautores más reconocidos de Latinoamérica, con una fama que ni él mismo imaginaba que llegaría a tener cuando, a finales de los 90s, se mudó a Los Ángeles con el único sueño de tocar la guitarra sobre un escenario y cantar sus canciones ante el público.

En una larga caminata para Time to Talk de Fitness+ de Apple, el cantante colombiano repasó los altibajos de su vida personal y profesional, y como toda historia, recordó los inicios de su carrera que lo llevan hasta su natal Medellín, Colombia, en donde siempre estuvo rodeado de música durante su infancia, época de la que apenas tiene fotos sin sostener su guitarra.

Claro que los aspectos políticos y sociales influyeron en él, y se refugió en el rock metal, mismo que, a los 13 años, lo llevó por el camino a formar su primera banda, Ekhymosis. “Todas las letras que solíamos escribir eran sobre esas preguntas que teníamos, sobre quién estaba matando a los jóvenes, quién estaba liderando el poder, qué estaba pasando con la ciudad en ese momento”, recuerda mientras avanza por la isla Key Biscayne, en Miami.

El grupo llegó a su fin luego de 12 años, y fue entonces que Juanes, triste por la situación, decidió irse a vivir a Los Ángeles en busca de éxito. En aquel entonces no llevaba nada: ni dinero, ni un contrato musical, ni un plan a seguir. “Solo sentí que esa era la ciudad en la que necesitaba estar. Pero mis primeros dos años en Los Ángeles fueron muy complicados para mí, muy difíciles, dos de los años más difíciles de mi vida, para ser honesto. Estaba solo”, recuerda.

El intérprete describió aquellos momentos: “Encontré como un pequeño motel. Estaba muy deprimido, por cierto. Así que solía cerrar todas las cortinas. Entonces la habitación estaba muy como… oscura, y pasaba la mayor parte del día sentado en la cama escribiendo música, componiendo canciones, practicando, escribiendo letras. Cuando estaba como… tan cansado, solía salir a caminar y decir, ‘Por favor, Dios, ayúdame. Necesito ser fuerte aquí. No quiero fracasar. Quiero seguir adelante’”.

Justo cuando estaba a punto de tirar la toalla, su mamá fue quien le dijo que fuera perseverante, que no se rindiera. “Recuerdo cuando caminaba, y para ser honesto, casi estaba llorando pero rezando y diciendo: ‘Dios, tienes que ayudarme con esto. Necesito ser fuerte y seguir adelante. Necesito trabajar más. Necesito hacer otra canción nueva. Tal vez esa sea la que necesito’”, recalcó.

Finalmente, un día tuvo contacto con Gustavo Santaolalla, un productor de Argentina que vio algo especial en sus maquetas. “Cuando recibí esa llamada de Gustavo, hombre, estaba llorando. Y muchas cosas pasaron. Me dieron dinero solo para comprar comida y me dieron un apartamento. Estaba como viviendo un sueño. Luego grabamos mi primer disco en solitario”, añade sobre aquella época en el año 2000, antes de lanzar su álbum Fíjate Bien, el cual recibió muy buenas críticas.

“El primer lanzamiento de ese álbum se llamó Fíjate Bien. Es una canción que escribí en L.A. cuando básicamente caminaba por las calles, la cual habla sobre las personas desplazadas en Colombia”, recuerda. “Vinieron los premios GRAMMY, las nominaciones. Y luego, todo comenzó a cambiar. Empezamos a viajar mucho por el mundo y solo tocar en vivo”, agrega.

La gran lección personal de aquellos tiempos

Ahora que Juanes mira hacia su pasado, no puede creer cómo es que se atrevió a tanto sin tener un plan concreto de trabajo: “Cuando miro hacia atrás, digo: ‘Hombre, estabas loco, pero estoy tan orgulloso de ti’. No tenía un plan. De verdad, no tenía un presupuesto. Solo tenía mucha pasión y mucha fe en mí mismo y la creencia de que esto iba a ser mi camino, y eso es todo”.

Pero gracias a esa locura, entendió que “si tienes algo en tu mente, eso es como el comienzo de todo. Solo necesitas trabajar para que eso suceda”.

El precio de la fama

Después de que su segundo disco, Un Día Normal, rompiera éxitos internacionales, Juanes vivía el sueño: giras, grabaciones en el estudio, ceremonias de premios y, por supuesto, los excesos. “Cuando eres joven, puedes vivir con eso. Pero después, se convierte en algo psicológicamente complicado. Puedes empezar a beber demasiado alcohol porque estás en el show, y luego, después del show, viene la fiesta. Y luego al día siguiente, tienes otra presentación. Tienes que levantarte por la mañana, muy temprano por la mañana, para tomar el avión, ir a otra ciudad y hacer lo mismo, una y otra vez”.

Al mismo tiempo, en casa, Juanes y su esposa, Karen Martínez, daban la bienvenida a sus dos primeras hijas. La ilusión de formar una familia se hacía realidad y conocía un amor incomparable, pero estaba lejos de su hogar y su familia. “Creo que estaba tratando de encontrar formas de, de salir de esa tristeza”, recuerda.

Y agrega: “‘Okey, tomemos un whisky. Tomemos un vino”. Ya sabes, “Vamos, vamos, vamos a esta fiesta. Vamos a esa fiesta’. Pero eso tenía un alto costo. Y luego, como, dentro de mí, estaba diciendo: “Bueno, necesito, necesito un descanso”. Nunca tomé un descanso en 10 años, nunca. Nunca”.

Juanes ya no disfrutaba del éxito, quería algo diferente y su corazón buscaba estar en casa aunque eso implicara una gran pérdida económica. El intérprete de Es Por Ti había caído en depresión y no sabía cómo parar.

Con la edad y el cambio de hábitos, Juanes logró estar más tiempo en casa, disfrutar de la familia y volver a enamorarse de la música. Sin embargo, durante la pandemia, que era cuando más cerca se sentía de su hogar, b, lo que la llevó a fuertes discusiones con sus padres.

“Solía hablar con mi esposa como: ‘No sé qué hacer. No sé cómo hablarle. No sé cómo hacer que entienda que la amo tanto. Ella no me entiende. Yo no la entiendo a ella’. Eso era algo que me estaba matando por dentro. Así que fuimos a terapia solo para entender cómo manejar esta situación”, comenta.

Hoy las cosas son distintas, Juanes tiene una buena relación con sus hijos Luna, Paloma y Dante; además de su esposa. La depresión ya no es una constante en su vida gracias a los cambios que hizo en su rutina y la música sigue siendo su principal motor para subir al escenario.

“Mis hijos me inspiran muchísimo, y también me hacen cambiar mi forma de ver el mundo, mi forma de ver la vida. Soy otra persona desde que me convertí en padre. Y, para mí, eso significa todo. Así que el amor es más grande que tú. Y creo que los niños te ayudan a entender eso”, añade poco antes de concluir este Time to Talk de Apple Watch, con la que espera que los usuarios de Fitness+ se motiven a salir a caminar mientras escuchan la historia de personalidades como él.

Vídeo Relacionado: Ariana Grande debe pagar 1,25 millones a su ex-esposo tras divorcio Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.