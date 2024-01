Rauw Alejandro rompe el silencio sobre su comentada ruptura con Rosalía

Una de las rupturas que más sonó durante el 2023 fue la de Rauw Alejandro y Rosalía. La pareja había decidido tomar caminos separados a sólo unos meses de anunciar felices su compromiso. Y, a diferencia de algunos detalles de su relación, mantuvieron en secreto los motivos que los llevaron a tomar esta decisión que le rompió el corazón a sus fans, pues incluso se comentó que el intérprete le habría sido infiel a la española. Ahora, de lo más sincero, Rauw se refirió a ese momento en su vida personal y habló como nunca del final de su relación.

©Sony Music





“Cuando salió nuestra noticia, que ninguno de los dos quisimos decir que nos dejamos, fue fuerte. No estábamos tan pendientes de lo que pasaba en las redes sociales porque en nuestra vida personal estaban las cosas claras”, contó en entrevista con Chente Ydrach.

Sobre aquel verano, Rauw recuerda que fue algo “raro y fuerte”, pues además de lidiar con el revés personal, se topaba con noticias falsas sobre una supuesta infidelidad que había llevado a la pareja a poner fin a su compromiso. “Salieron miles de cosas y nunca había salido nada malo de mí. Lamentablemente nacimos hombres, los hombres ya de por sí tienen el estigma y no lo juzgo, porque tenemos mala fama”, agregó.

“Yo siempre voy a decir lo que pasó y no quiero dejar nada a las especulaciones”, dijo él para aclarar que no le fue infiel a la mujer que tanto amaba. Incluso, en aquel entonces, la española emitió un breve comunicado para callar aquellas versiones que señalaban que entre ellos hubo alguien más.

“Yo quiero, respeto y admito muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas, nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar”, escribió ella en sus historias de Instagram seguido de un corazón blanco.

Entre las causas de la separación también se dijo que el equipo de Rosalía no veía con buenos ojos la relación, incluso comentaban que ella se bajaba a su nivel porque era una persona que no se encontraba a la altura de la estrella española. Sin embargo, aquellos detalles que los hicieron concluir su tiempo juntos quedan entre ellos y nada más.

La canción de Rauw para Rosalía

Días después de que se confirmara la separación, Rauw Alejandro compuso Hayami Hana, un tema inspirado en Rosalía. El título es una expresión en japonés que significa “mujer de una gran belleza, inusual y un tanto rara”. Pero más allá del nombre de la canción, es la letra en donde Rauw expresa lo que sintió en el momento de la separación.

“Por si acaso nunca volvemos hablar, y mis ojos favoritos no me vuelven a mirar, esta la hago pa’ cuando te quieras recordar del loquito tuyo que te quería de verdad”, reza el tema. Y agrega: “Hemos discutido. Me cuesta expresarme, todas mis carencias ya tú te las sabes. Yo también tus cosas tengo que aguantarme, pero nunca por mi mente paso la opción de quitarme”.

En la letra también se lee: “Y mami, yo no tengo la respuesta para esto, pero quise por igual tu cualidades y defectos. Todo se vuelve más difícil con el tiempo, pero no to’ las personas están preparada pa’ esto. Y no te culpo, la vida que llevamos no pa’ todo el mundo, la prensa, las redes, presiones de grupo, estando lejos es más difícil (...) Trabajamos sin parar, pero hasta qué punto…”.

Rauw Alejandro canta “Hayami Hana” por primera vez y se detuvo porque estaba a punto de llorar



“No la voy a cantar más nunca en la vida” dijo antes de comenzar pic.twitter.com/nU14zjOjyR — carloxx iván (@itscarlosivan) September 1, 2023

Durante su gira por Barcelona, el boricua cantó el tema por primera y última vez, y conmovido hasta las lágrimas le aseguró al público: “No la voy a cantar más nunca en la vida”.

