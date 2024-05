Carlos Rivera sobre las giras con su bebé: ‘Quiero que forme parte de lo que hago’

Pocas veces, Carlos Rivera habla públicamente de su vida privada, sobre todo, de la familia que tiene con su esposa, Cinthya Rodríguez. Más sincero que nunca, el cantante se abrió de capa durante su visita al podcast Cracks, de Oso Trava, donde describió cómo agenda sus compromisos laborales tras su debut como papá del pequeño León quien, en unos días, cumplirá nueve meses. Después de confesar lo mucho que le hizo falta su papá en la infancia, el cantante admitió que en su paternidad busca estar la mayor parte del tiempo con su hijo quien, a su corta edad, ya lo acompaña a sus presentaciones.

Desde que Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera cumplieron su sueño de convertirse en papás, el cantante tenía claro que quería ser un papá presente, por lo que preparó todo para que así fuera: “Desde que nació mi hijo cambié mucho mi manera de hacer las cosas, por eso te decía que antes me aventaba estas locuras de ir y venir en un día. Desde que nació, pedía que todo el primer mes no me pusieran nada de trabajo y realmente así fue, yo no trabajé nada y después se programó todo para que yo pudiera estar en México, yo podía ir a trabajar, pero volvía a casa, no estaba fuera o lejos”, contó.

Su bebé en las giras

Para encontrar el equilibrio entre su profesión y su vida personal, Carlos decidió que serían una familia nómada que, al menos durante las giras, se mantendría unida: “Después ya se vino conmigo, a Argentina, a Uruguay, a España, porque de alguna manera siento que no quiero esa parte de que se repita el patrón (ser un padre ausente), sino todo lo contrario, yo sí quiero que forme parte de lo que hago. De alguna manera creo que los padres normales que tienen un horario, que salen en la mañana y regresan por la tarde, creo que yo he tenido la oportunidad de tener muchísimo mejor tiempo que eso, porque tengo días enteros, puedo estar una semana completa en mi casa y sólo ir a trabajar el fin de semana y regresar, eso es una gran ventaja”.

Con el objetivo de no perderse los mejores momentos de su bebé, a partir de ahora, Carlos cumplirá con su trabajo, pero en periodos que le permitan estar la mayor parte del tiempo en casa: “Termino la gira y empiezo un tiempo de hacer una gira mucho más tranquila, tengo uno o dos shows por mes, entonces puedo estar en mi casa. Sí te replanteas por completo, cómo lo quieres hacer, me acompañan en la mayoría de los shows”, confesó el cantante quien, en redes sociales, ya ha presumido la presencia de su bebé en algunos conciertos.

La admiración a su mamá

En esta charla, Carlos habló sobre la gran admiración que le tiene a su mamá quien se hizo cargo de sus hijos, luego de la separación de su esposo. Con sólo 12 años de edad, el cantante recuerda haber sido su principal en aquella época: “Yo la admiro mucho, porque ella nos sacó adelante, a los cuatro hijos, con un sueldo de maestra de escuela pública de pre-escolar, vendía todo lo que podía, de hecho, yo le aprendí mucho”, aseguró. El intérprete de Te esperaba contó que, en 2018, le hizo un homenaje a su mamá a través del título de una de sus producciones musicales: “Sentí que debí honrar su nombre y por eso es que mi disco se llama Carlos Rivera, Guerra y ahí la describo en los agradecimientos como que es la mayor guerrera que he conocido”.