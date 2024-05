Sofía Castro reacciona a lo dicho sobre el romance entre ‘La Gaviota’ con Peña Nieto

A seis años de que Enrique Peña Nieto dejara la presidencia de México, su pasado matrimonio con Angélica Rivera continúa generando conversaciones. El tema ha cobrado gran relevancia estos días tras la publicación del libro del periodista Mario Maldonado, Confesiones desde el exilio: Enrique Peña Nieto. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI, en el que el exmandatario y algunos de sus allegados abordan aspectos de lo sucedido a lo largo de ese periodo. De hecho, en ese texto se apunta a que la cantante Lucero pudo haber sido conquistada por el político antes de que eso ocurriera con La Gaviota, como también es conocida Rivera, versiones a las que ha reaccionado Sofía Castro, su hija, quien ha fijado su postura al respecto.

©GettyImages



Sofía Castro reaccionó a lo dicho sobre la cantante Lucero, su madre y Peña Nieto en el libro de Maldonado.

Sofía hace frente a lo dicho en tal publicación

Amable como suele ser en sus pláticas frente a la prensa, Sofía se tomó unos minutos para conversar con los reporteros, quienes le preguntaron qué opinaba sobre lo vertido en el libro de Maldonado en relación con la supuesta decisión de Peña al elegir vivir un romance con su madre y no con Lucero. “No puedo generar una opinión porque no he leído el libro, porque también luego muchas cosas que están escritas o así la gente las saca de contexto…”, dijo en la charla, declaraciones retomadas por el programa televisivo Despierta América.

Con total seguridad, Sofía hizo la promesa de dar su opinión de manera pública si acaso llegara a revisar lo dicho en esas páginas. “Si llego a leer el libro les prometo que haré una opinión acerca, pero la verdad es que no me gusta opinar de un tema que no sé. Como que la verdad respeto mucho la opinión de cada quien, pero pues hasta que lea el libro les haré un comentario…”, agregó la actriz en su encuentro con los medios, tratando de ser muy discreta en todo momento.

©GettyImages



Peña Nieto y Angélica Rivera se casaron en 2010.

‘Fuimos una bonita familia’

Más allá de lo que pudiera comentarse, Sofía puso en alto la grata experiencia de lo vivido al interior de la entonces familia presidencial, integrada por ella y sus dos hermanas; Fernanda y Regina, así como por los hijos de Peña Nieto; Paulina, Nicole y Alejandro. “Yo lo único que te puedo decir es que fuimos una muy bonita familia, que nos quisimos mucho, que ellos se amaron muchísimo, y que ya cada quien. Qué les digo… no soy su vocera. No sé… Lo único que puedo decir es lo que yo vi, lo que fue real, que fue que fuimos una familia, que nos quisimos muchísimo, que ellos se amaron…”, aseguró al referirse al romance entre el expresidente de México y su mamá.

©@mezcalent



Sofía Castro asegura que de leer el libro de Maldonado brindará su opinión públicamente.

Antes de despedirse, Sofía también hizo énfasis en la razón por la cual no ha prestado atención a los comentarios sobre el libro. “La verdad es que ahorita no es ni por evadir el tema ni nada, sí de verdad estoy muy concentrada en mi boda, empiezo a trabajar. Boda, trabajo, todo se puede, entonces estoy muy concentrada en eso…”, afirmó la actriz, quien está muy entusiasmada de celebrar su boda con Pablo Bernot, a varios meses de haberse comprometido.