Como nunca, Enrique Peña Nieto habla de su relación con Angélica Rivera

Desde que Enrique Peña Nieto dejó la presidencia de México, en 2018, ha llevado una vida sumamente discreta y alejada del ojo público. Sin embargo, en una entrevista concedida al periodista Mario Maldonado, para el libro Confesiones desde el exilio: Enrique Peña Nieto. Los secretos y escándalos del último gobierno del PRI, el exmandatario se ha abierto de capa para hablar de algunos de los momentos que marcaron su sexenio y de los secretos detrás de algunos capítulos de su vida personal, como lo fue su matrimonio con Angélica Rivera.

Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera terminaron durante el sexenio del político

Aunque no entró en detalles, Peña Nieto dejó entrever que tanto él como Angélica tomaron la decisión de no hacer pública su separación, sino hasta tiempo después de haber terminado el sexenio y ella sus responsabilidades como primera dama. De hecho, en enero de 2019, fue la última vez que se dejaron ver juntos públicamente, cuando asistieron al funeral de Alfredo del Mazo González, ex gobernador del Estado de México, y tío de Enrique.

Sin embargo, ha llamado la atención que en aquellos días, se publicaron las primeras fotografías del expresidente y su entonces novia, Tania Ruiz, paseando en Madrid. Además, diversos medios en México hicieron eco de la situación que se vivía entre el político y la actriz, pues según publicó ¡HOLA! en febrero de 2019, la pareja se separó semanas antes de que concluyera el sexenio. Tal y como sucedió en dicho funeral. “Te acompaño a dar el pésame a Alfredo, la verdad es que yo a Alfredo papá lo quiero mucho”, fueron las palabras con las que Enrique citó a Angélica en el libro de Maldonado.

La expareja presidencial procuró mantener en secreto su separación

Los rumores se confirmaron

Fue en mayo de 2019 cuando Enrique Peña Nieto, a través de su cuenta de Instagram, la cual no había tenido actividad desde que entregó la banda presidencial a Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, que el político confirmó lo que para todos ya era un hecho: su divorcio de la reconocida actriz. “Quiero agradecer a Angélica por haber sido mi compañera, esposa y amiga a lo largo de más de diez años, y por haber entregado su amor, tiempo y dedicación a nuestra familia”, indicaba Peña en las primeras líneas de su mensaje.

En su comunicado, el expresidente agradecía a Angélica Rivera por el tiempo que estuvieron juntos. “Hoy ha concluido legalmente nuestro matrimonio, deseo que le vaya bien siempre y que tenga éxito en todo lo que emprenda. Angélica, muchas gracias por todo”, finalizó.