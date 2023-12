Antonela Roccuzzo y Lionel Messi reviven uno de los momentos más felices de sus vidas

Por asombroso que parezca, exactamente un año atrás los ojos y la emoción de los aficionados al futbol estaban centrados en el partido final del Mundial de Qatar, en el que Argentina se coronó por tercera ocasión como campeón del mundo y Lionel Messi se convirtió en el GOAT (Greatest of all Time) del balompié de nuestros tiempos. Para la familia del futbolista fue también un día inolvidable, pues veían materializado su sueño de alzar la Copa del Mundo en medio de rumores de un posible retiro de las canchas, por lo que ahora el 18 de diciembre queda grabado en la historia de Messi, un día que él y su esposa, Antonela Roccuzzo, conmemoraron en este primer aniversario de la victoria.

“Un año de la locura más hermosa de mi carrera... Recuerdos inolvidables que quedarán para toda la vida”, escribió Messi junto a una selección de fotos que nos recordaron ese instante en el que cargaba la copa entre los aplausos del público en Qatar y la emoción de sus fans en todo el mundo. “¡¡¡Feliz aniversario para todos!!!”, concluyó, firmando con su nombre en su red social.

En las imágenes también lo vemos besando la copa dorada dentro de los vestidores; así como la euforia que este título para Argentina ocasionó entre sus compatriotas, quienes salieron a las calles a celebrar con una emoción única, pintando cada rincón de azul y blanco.

No faltó la cómica imagen de un día después, descansando en la cama de su hotel abrazado a la copa y tomando mate. La foto no sólo causó gracia entre sus fans, sino que dejó un bello recuerdo plagado de patriotismo y cultura argentina que puso muy de buenas a sus fans de casa. Messi no se olvidó de incluir fotos con sus amigos y colegas de la Selección Nacional Argentina.

El festejo de Antonela

Su esposa, Antonela Roccuzzo, también se mostró orgullosa de este triunfo que su amado había estado persiguiendo desde muy pequeño. Con cuatro fotos seleccionadas cuidadosamente, Antonela celebró este primer aniversario del triunfo, poniendo un toque mucho más familiar y demostrando el otro lado del fruto de su esfuerzo.

“Un año atrás. Feliz 18/12, argentinos”, escribió la influencer, quien también pudo cargar y abrazar la Copa del Mundo. Además, compartió un momento muy especial entre Messi y sus tres hijos -Ciro, Thiago y Mateo- posando en el podio de los primeros tres lugares de Mundial de Qatar 2022.

