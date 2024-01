Sofía Vergara, la más divertida de fiesta con Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Después de deslumbrar con su presencia en Nueva York, Londres, España y Colombia; Sofía Vergara está de visita en Miami cargada de energía. La actriz llegó a Miami, Florida, para continuar con la promoción de Griselda, la nueva serie de Netflix que protagoniza y que tiene a sus fans bastante emocionados con el estreno. Pero no todo es trabajo para la colombiana, pues este fin de semana se fue de fiesta al restaurante latino Papi Steak Miami, en donde se encontró con la leyenda del fútbol, Lionel Messi, y su esposa, Antonela Roccuzzo; creando un histórico momento entre Hollywood y el mundo del fútbol.

“Me lo encontré de frente, ahí en la mesa. Parecía que estábamos como en un grupo, pero no, él estaba en su mesa”, contó durante su visita a Despierta América sobre ese encuentro. “Lo pasamos divino, hicimos un grupo grande de mujeres. Sí llevábamos a los parejos de cada una y ya era el restaurante para nosotras solas. Nos tocó separar a los grupos. Bailamos, gozamos, tomamos. Mis primas volviendo loco a Messi y yo avergonzada”, agregó.

Sobre el argentino, expresó: “Es una belleza. Él y su esposa Antonela. ¡Qué pareja tan bella! Qué humildad, se la estaban pasando divino con todo el mundo y yo muriéndome porque todas mis primas tomando mil fotos.

Messi había llegado al mismo lugar que la oriunda de Barranquilla luego de un amistoso partido en El Salvador. El 10 de Argentina estaba acompañado no sólo de su esposa, sino también de sus amigos y colegas Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba junto a sus parejas.

El encuentro entre la estrella de cine y los jugadores del Inter Miami fue espontáneo y ameno. Y como una imagen dice más que mil palabras, Sofía no necesitó más que compartir una foto grupal para dejarnos saber lo bien que se la estaba pasando. “Mami❤️”, fue lo único que escribió junto a la postal.

La actriz se apoderó de la pista de baile, sacando sus mejores pasos a ritmo de salsa, merengue y otros temas bastante conocidos que no pueden faltar en una noche de fiesta. A lo largo de la noche, Sofía se encargó de publicar los ratos memorables de aquella salida con amigos. El festejo, que inició a las 9:00 PM del sábado, concluyó a la 1:00 AM del domingo. Según reportes, Luis Suarez y Jordi Alba y terminaron compartiendo un Beef Case de $1000 (un filete Wagyu tomahawk crudo de 55 oz.) con la protagonista de la nueva serie, Griselda.

Messi, disfrutando de la vida junto a grandes amigos

Si bien Messi y Antonela son un poco más discretos con sus salidas en público, esta noche no pasaron desapercibidos. De acuerdo con algunos testigos de este maravilloso encuentro de latinos, el futbolista estuvo de lo más contento a lo largo de la noche, sin dejar de sonreír y celebrar con sus amigos al igual que con la actriz de Modern Family.

Para los fans de la actriz y el campeón del mundo, este fue un encuentro inimaginable que pronto se llenó de likes y comentarios expresando la sorpresa de verlos juntos; deseando la suerte de ambos: salir a cenar y encontrarse con la estrella colombiana o el futbolista argentino.

El problema con los pretendients de Sofía Vergara

Entre bromas sobre las cualidades que busca en un hombre, reveló que ya tiene prospecto de novio; sin embargo, encontró que el problema en su situación actual es que se fijan en ella muchos hombres jóvenes. “Se les olvida que yo tengo un hijo de 32 años. Respétenme. Tienen que ser mayores que Manolo”, continuó, aunque pensándolo mejor, detalló que quiere a alguien en sus 50s.

“Lo más importante es que sea una buena persona, con quien me sienta tranquila, querida y acompañada”, aseguró. Y provocando la risa de Alan Tacher y Karla Martínez, confesó que no tiene prisa, pues apenas hace seis meses se separó: “Soy una señora de respeto, no voy a andar saliendo con cualquier cosa”.

