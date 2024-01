De visita en España, Sofía Vergara revela lo que busca en una pareja

En julio del año pasado se confirmó la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello tras casi siete años de matrimonio, y desde entonces ambos han seguido adelante. Mientras que el actor se ha dejado ver feliz junto a su nueva novia, la colombiana ha sido captada en varias citas junto a un exitoso cirujano llamado Justin Saliman. Con el 2024 recién iniciado, la actriz está lista para estrenar un importante proyecto televisivo, y ha sido en medio de la promoción que se ha revelado qué cualidades debe tener su nueva pareja.

Sofía ha sido relacionada sentimentalmente con Justin Saliman.

Sofía viajó a España como parte de la promoción de Griselda, su nueva serie en Netflix que se estrenará el próximo 25 de enero, y acudió como invitada al famoso programa El Hormiguero (Antena3). En la divertida charla con el anfitrión Pablo Motos, la colombiana hizo gala de su gran sentido del humor al hablar de su reciente divorcio.

Cuestionada por las simpáticas hormigas Trancas y Barrancas respecto a si consideraba mejor o no tener una pareja de su mismo gremio, la actriz se mostró indecisa: “No sé, yo me acabo de divorciar de un actor, no sé qué quiero ahora, un torero...”, dijo bromista. “Preséntenme a alguien”, pidió a los famosos títeres que comparten el foro con Motos en cada emisión.

Sofía tuvo una charla muy divertida con Pablo Motos.

A continuación, Sofía enumeró las cualidades que busca en un galán: “Tiene ser que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos —tengo 51 años— y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina, así un actor, no”. También detalló lo que preferiría en términos financieros para esa pareja ideal. “Ya lo he dicho muchas veces, tiene que ser igual o con más pasta que yo”, enfatizó.

En la charla con Pablo y las hormigas, Sofía evitó mencionar al hombre con el que se le ha relacionado desde hace un tiempo, y quien justamente parece cumplir todos los requisitos que ella pide. Justin Saliman tiene 51 años, la misma edad que ella, y es exitoso en su ámbito, pues además de ser un cirujano especialista, tiene su propia empresa. Es padre de dos adolescentes, Stella, de 13 años, y Dean, de 11, fruto de su extinto matrimonio con la actriz Bree Turner, con quien estuvo casado hasta 2018.

Justin parece cumplir todos los requisitos de Sofía.

Su experiencia personal con la temática de Griselda

En su nueva serie de Netflix, Vergara es productora y además encarna a Griselda Blanco, una poderosa narcotraficante colombiana que operó en Miami desde finales de la década de los setenta. La temática no le es del todo ajena a la actriz dado el país del que es originaria, además de que en su vida hubo un difícil episodio relacionado a esta problemática.

En su entrevista en El Hormiguero, en un momento mucho más serio, Sofía recordó cómo tocó su vida el mundo del narcotráfico. “Mi hermano desafortunadamente fue parte de ese negocio, a mi hermano lo mataron en el 96 en Colombia”, contó. “Tuve que traer a toda mi familia a Miami. Fue una época muy difícil en Colombia, y fue por eso que me llamó tanto la atención Griselda, porque todos conocíamos al narcotraficante, el negocio del narcotráfico, cómo funciona, hemos visto películas, hemos visto series de televisión, pero nunca lo habíamos visto a través de los ojos de una mujer”, explicó.

