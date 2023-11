Sofía Vergara reacciona a las críticas: ‘Se ha hecho tantas cosas que ya ni siquiera parece ella’

La vida de una celebridad está muy lejos de ser color de rosa, pues muchas veces la fama viene acompañada de un constante escrutinio público. Sofía Vergara lo sabe bien, pues en más de una ocasión ha sido alcanzada por las críticas y comentarios negativos de personas que ni siquiera conocer ni la conocen a ella. La colombiana de 51 años, de qujien se ha rumorado un posible nuevo romance, habló recintemente sobre los desafortunados comentarios que suelen hacerse sobre su apariencia, y dejó muy en claro lo que opina al respecto.

Sofía, quien estrechó su relación con el mundo de la belleza con el lanzamiento de su línea de cosméticos, se refirió a aquellas versiones que señalan que se hacho cirugías plásticas y a los comentarios de quienes critican como luce. “A veces leo mensajes... Suelo evitar leer comentarios porque, ¿para qué? Suele ser gente que está de mal humor, deprimida o celosa”, dijo en entrevista con la revista Glamour.

“Pero cuando los leo, me encuentro cosas como: ‘Se ha hecho tantas cosas que ya ni siquiera parece ella’. Y yo pienso: ‘Ni que alguien se hiciera cirugía plástica para estar peor que antes’. Siempre me entran ganas de decir, ‘¡No, se llama hacerse vieja! Por eso parezco diferente’”, comentó la guapa colombiana.

Lo que sí he hecho para procurar su belleza

Si bien la estrella de Modern Family descartó haberse hecho alguna cirugía plástica, sí reconoció en la entrevista con Glamour que ha recurrido a algunos tratamientos para mantener la belleza de su piel.

“Hago pequeñas cosas aquí y allá. Hago mucho microneedling (tratamiento con micropunciones que promueve la producción de colágeno) cuando puedo. Además, no tengo tiempo de inactividad. Ojalá tuviera tiempo de inactividad en el trabajo. Haría muchas más cosas. Pero hago microneedling, pequeños láseres para capilares porque tengo rosácea. Me hago botox en los ojos y en el cuello con regularidad. Pequeñas cosas que no necesito dejar en mi casa durante un mes porque, lamentablemente, no puedo. Y productos. Me gustan los productos”, explicó.

Sofía también compartió algunas de las reglas de belleza que trata de seguir para cuidar su piel con el paso de los años. “Siempre me lavo la cara después de acostarme. Intento evitar el sol en mi cara pase lo que pase. Me voy de vacaciones y no soy tan diligente, la verdad, con el cuerpo porque es agradable sentir un poco de sol, un poco de bronceado. Pero la cara... es gracioso, porque mi cuerpo siempre es mucho más oscuro que mi cara. Mi cara es como un fantasma. Ni siquiera combina con mi cuerpo”, contó.

