Sofía Vergara reflexiona sobre su año de cambios: ‘Muchas cosas buenas, locuras y cosas malas’

Hace poco más de dos meses se confirmó la separación de Sofía Vergara y Joe Manganiello luego de más de 7 años de matrimonio. Si bien una ruptura como esta es dura para cualquier pareja, los actores han estado de acuerdo en seguir adelante y enfocarse en lo positivo. Mientras que la estrella de Magic Mike ha estado un poco alejado de las redes sociales, la actriz ha estado presente en la escena pública, ello debido a sus numerosos proyectos profesionales. En una aparición reciente, la guapa colombiana se ha animado a hablar sobre la etapa que vive actualmente y ha reflexionado sobre su año.

Sofía y Joe se separaron tras 7 años de matrimonio.

Sofía, quien funge como juez en America’s Got Talent, desfiló por la alfombra roja de la quinta ronda de clasificación del programa y a su paso habló con Entertainment Tonight (ET) sobre la serie de cambios y altibajos que ha vivido este último año.

“Ha sido muy interesante, ¿sabes? Ha sido un año interesante para mí”, comentó la actriz, “Muchos cambios, muchas cosas buenas y locuras y cosas malas suceden y suceden cosas buenas. Ya sabes, lo que hace que la vida sea tan entretenida e interesante”, dijo la actriz, quien se dejó ver muy bella y estilosa en un pantaló negro de lentejuelas y top asimétrico de terciopelo.

Sofía está enfocada en sus proyectos profesionales.

Si bien Vergara no se refirió explícitamente a su nuevo estatus sentimental tras su separación de Manganiello, fue fácil inferir que uno de los cambios y cosas negativas que ha vivido en estos meses fue precisamente su ruptura. Sin embargo, la actriz dejó ver que está enfocada en lo positivo y decidida a disfrutar su vida. “No me puedo quejar. La he pasado muy, muy bien. Siempre hay tiempo para más cosas buenas por venir”, expresó.

La actriz se mantiene positiva ante los cambios que ha vivido.

El nuevo y emocionante proyecto de Sofía

Además de su trabajo en America’s Got Talent y su nueva marca de belleza, Toty, Sofía ha estado trabajando en su gran debut en Netflix. Se trata de Griselda, serie que protagoniza y en la que además funge como productora ejecutiva y que llegará a las pantallas el 25 de enero de 2024.

Griselda está basada en la vida de Griselda Blanco, una colombiana que creó uno poderos y rentable cártel. “En el Miami de las décadas de 1970 y 1980, la combinación letal de salvajismo insospechado y encanto de Blanco la ayudó a navegar con destreza entre los negocios y la familia, lo que la llevó a ser ampliamente conocida como ‘La Madrina’”, señala la plataforma al dar a conocer el teaser de esta serie.

