Sofía Vergara se deja ver en París muy bien acompañada

Han pasado casi tres meses desde que se confirmó su separación de Joe Manganiello y Sofía Vergaraha dejado ver que se encuentra muy bien y enfocada en el presente. La actriz colombiana ha estado presente en la escena pública debido a sus numerosos proyectos profesionales, y en medio de su ajetreada agenda laboral se ha dado tiempo para disfrutar con los suyos. La estrella de Modern Family se encuentra en Francia junto a varios amigos y ha compartido algunos vistazos de su viaje.

©@sofiavergara



Sofía está disfrutando su visita a París junto a amigos.

El pasado 2 de octubre, luego de una serie de compromisos en Nueva York, Sofía compartió en su cuenta de Instagram que se encontraba en París junto a su amiga Valentina Micchetti, quien es diseñadora de modas. Aquella fue la primera de varias cenas especiales con grata compañía, tal como lo ha ido mostrando en sus redes sociales.

A su paso por la llamada ‘Ciudad de la Luz’ la actriz no ha podido resistirse a la exquisita gastronomía que caracteriza al país europeo. “La parada más importante hoy”, escribió al mostrar los suculentes postres que disfrutó junto a su amiga en lo que describió como “un día perfecto”.

©@sofiavergara



Sofía tiene una amistad de años con Alejandro.

“Solo amor en París”, escribió Vergara el pasado 4 de octubre al mostrar otro vistazo de su paseo por tierras parisinas. La actriz compartió que además de Valentina, se encontraba junto a otro buen amigo, Alejandro Asensi, así como la influencer de moda y belleza Fajer. Guapísima a cada momento, la colombiana ha lucido los más estiloso looks en su visita a París, ciudad considerada como la capital de la moda. .

“Cafecito, París y @alejandroasen, no hay nada mejor que esto”, escribió Sofía al publicar una selfie junto a Asensi, en la que se les veía sonrientes y muy cercanos mientras compartían la mesa. La amistad entre la actriz y Alejandro data de muchos años atrás, por lo que no es de extrañar la complicidad que irradian juntos. Si bien él mantiene privada su cuenta de Instagram, es más que sabido su pasado como mánager y amigo de Luis Miguel.

Sofía reflexiona sobre su año de ambios

Sofía, quien funge como juez en America’s Got Talent, habló hace poco con Entertainment Tonight (ET) sobre la serie de cambios y altibajos que ha vivido este último año. “Ha sido muy interesante, ¿sabes? Ha sido un año interesante para mí”, comentó. “Muchos cambios, muchas cosas buenas y locuras y cosas malas suceden y suceden cosas buenas. Ya sabes, lo que hace que la vida sea tan entretenida e interesante”, dijo.

Si bien la actriz no se refirió explícitamente a su separación de Manganiello, fue fácil suponer que uno de los cambios y cosas negativas que ha vivido en estos meses fue precisamente su ruptura. Sin embargo, la actriz dejó ver que está enfocada en lo positivo y decidida a disfrutar su vida. “No me puedo quejar. La he pasado muy, muy bien. Siempre hay tiempo para más cosas buenas por venir”, expresó.

