Sofía Vergara revela la verdadera causa de su divorcio con Joe Manganiello: ‘No quería ser una mamá vieja’

Sofía Vergara y Joe Manganiello protagonizaron una de las rupturas más mediáticas e inesperadas de 2023. Luego de siete años de casados y en medio de rumores de crisis, la actriz colombiana y el actor estadounidense anunciaron el fin de su matrimonio en un breve comunicado conjunto en julio del año pasado. De acuerdo con los documentos que presentaron ante los juzgados, la expareja alegó “diferencias irreconciliables” como motivo de su separación. Casi medio año después, la estrella de Modern Family ha revelado el verdadero motivo por el que ella y el intérprete decidieron seguir por caminos separados.

Sofía está por estrenar su nuevo proyecto en la pantalla chica.

A propósito del próximo estreno de su serie Griselda (Netflix), Sofía concedió una entrevista al diario español El País, en y no solo habló del gran momento que vive a nivel profesional, sino también del plano personal. “Soy una mujer recién divorciada. Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, quería tener hijos y yo no quería ser una mamá vieja. Siento que no es justo para el bebé”, expresó la colombiana de 51 años, dejando por fin al descubierto las causas por las que se separó de Joe, quien tiene 47 años.

Si bien la actriz se había mantenido bastante reservada al hablar de este episodio de su vida, en esta ocasión se mostró mucho más abierta, e incluso ahondó en su comentario respecto a la maternidad. “Eso ya no es para mí. Ya tuve un hijo a los 19 años, y estoy lista para ser abuela, no madre”, dijo, refiriéndose a su hijo Manolo González-Ripoll Vergara, quien actualmente tiene 32 años.

La actriz debutó en la maternidad cuando tenía 19 años.

Aunque su ruptura con Manganiello seguramente fue difícil, la actriz ha dejado ver que está decidida a seguir adelante. De hecho, en la antes mencionada entrevista se refirió a sí misma como una persona “muy disfrutona” de la vida. “Los colombianos vivimos tantas cosas terribles que siempre sabemos ver el lado alegre de la vida porque si no, no podríamos vivir”, reflexionó. “Cuando me vaya, me lo voy a llevar todo puesto. El sufrimiento no hay que buscarlo, va a venir solo”, agregó.

Sofía ha admitido ser una persona “muy disfrutona” de la vida.

Las cualidades de su galán ideal

Ahora que Sofía ha revelado las razones detrás de su separación de Manganiello, han cobrado más sentido todavía las declaraciones que hizo hace unos días sobre lo que busca en una pareja. En su visita al programa español, El Hormiguero (Antena3), la actriz hizo gala de su buen humor al pedir que le presentaran a alguien e incluso enumeró algunas de las cualidades que debería tener su prospecto.

“Tiene ser que ser cincuentón como yo, tiene que tener hijos —tengo 51 años— y tiene que ser buen mozo, pero tampoco tiene que ser una cosa divina, así un actor, no”. También especificó sus preferencias en cuanto a temas financieros sobre su pareja ideal. “Ya lo he dicho muchas veces, tiene que ser igual o con más pasta que yo”, enfatizó.

Sin embargo, Vergara no mencionó al hombre con el que se le ha relacionado desde hace un tiempo, y quien curiosamente parece cumplir todos sus requisitos. Justin Saliman tiene también 51 años, y es un exitoso cirujano ortopédico y empresario médico, además es padre de dos adolescentes.

