Messi y su familia desatan la locura en su visita a Disney en Orlando

Han pasado ya más de cuatro meses desde que Lionel Messi y su familia iniciaron su nueva vida en Estados Unidos, ello luego del fichaje del futbolista por el Inter Miami. Sin embargo, eso no ha cambiado el hecho de que el argentino cause sensación a donde quiera que vaya. Leo volvió quiso disfrutar de una salida a un parque de diversiones con su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres niños, lo que no imaginaba es que su presencia en el lugar provocaría un grran alboroto.

©@antonelaroccuzzo



Para Messi su familia es su mayor tesoro.

“Me voy a quedar unos días más en Miami porque los nenes van a la escuela, pero después vendré a la Argentina para disfrutar de las fiestas con mi familia y mis amigos”, había anticipado Messi hace unos días luego de su victoria con Argentina frente a Brasil en el emblemático estadio de Maracaná, en Río de Janeiro. Y tal como lo comentó, regresó a Estados Unidos para reencontrarse con los suyos.

Leo, Antonela y sus hijos Thiago, Ciro y Mateo visitaron los parques de Disney en Orlando, Florida, y sin anticiparlo, desataron la locura. La pareja, aparentemente, trató de pasar desapercibida, pues tanto el futbolista como su esposa usaron conjuntos deportivos negros y gorras, y el caso de Leo incluso se puso la capucha de su sudadera. Sin embargo, pese a sus atuendos y su actitud discreta, no lograron camuflarse con el resto de los visitantes, pues enseguida los descubrieron.

Los videos difundidos en redes sociales muestran a la familia rodeada de varias personas que, emocionadas, los graban con sus celulares. Leo y su familia, guiados por personal del parque, y resguardados por equipo de seguridad, siguieron su plan tranquilamente, de hecho, el astro argentino regaló una sonrisa al público que lo grababa y levantó el pulgar mientras caminaba abrazado de su primogénito Thiago.

Messi manejando un autito rosa en Disney para alegrar la mañanapic.twitter.com/yk0sEQNBq6 — Lena ⭐⭐⭐ (@matedulce666) November 26, 2023

Otro de los videos mostró a Messi en su faceta más tierna conduciendo un pequeño auto rosa con uno de sus hijos de copiloto. Hasta ahora, solo Antonela ha compartido un breve vistazo de esta salida familiar, la cual seguramente será una de las últimas en Estados Unidos antes de que regresen a su natal Argentina a pasar las fiestas de fin de año.

Feliz en su nueva vida en Miami

En más de una ocasión, Leo ha expresado lo satisfecho que se siente con su decisión de mudarse a Miami con su familia. Anteriormente, vivieron en París, ciudad a la que les costó acostumbrarse a vivir, tal como él mismo lo reconoció en su momento. “Estoy feliz y disfrutando de esta nueva etapa y de la experiencia de vivir en este país que siempre lo tuve en mente”, expresaba en agosto en una conferencia de prensa.

“Me siento realmente muy feliz. Es un lugar que elegí y en el que quería estar. Estamos en el lugar donde queremos estar. Eso hace que todo sea más fácil y sencillo. Mi salida a París no era algo que yo quería ni que deseaba, salir de Barcelona de un día para otro y acostumbrar me a otra ciudad diferente a la que había vivido durante toda mi vida, no fue fácil. Esto es todo totalmente diferente”, expresaba.