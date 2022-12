Antonela Roccuzzo y su mensaje a Messi, tras ganar el Mundial de Catar 2022: ‘Que orgullo más grande que sentimos por vos’

El 10 del equipo argentino tiene en su esposa, con la que tiene una historia de más de 15 años, el apoyo más grande, ya que ella ha estado a su lado en los cinco Mundiales que ha disputado a lo largo de su trayectoria; desde hace su primer torneo en Alemania 2006, pasando por Sudáfrica en 2010, Brasil en 2014, Rusia en 2018 y ahora en Catar 2022.

Empezaron con el pie izquierdo, pero ya son campeones

Bajo la dirección de Lionel Scaloni, Argentina conquistó la Copa con una actuación que, en ocasiones dejó a su afición con el corazón pendiendo de un hilo, como en su debut mundialista, cuando perdieron ante Arabia Saudita 2-1. En en ese entonces, frente a diversos medios de comunicación, Lionel, de 35 años, reconoció que habían empezado con el pie izquierdo, y pidió a sus seguidores que no dejaran de creer en ellos.

“Es un golpe muy duro para todos porque no esperábamos empezar de esta manera, pero por algo pasan las cosas y hay que preparar lo que viene. Tenemos que ganar o ganar ahora, pero depende de nosotros”, dijo el capitán del equipo en ese entonces. “A la gente le digo que confíe, que este grupo no los va dejar tirados”, agregó. Casi un mes después, la albiceleste no le falló a su afición y se entregó al máximo en la cancha, logrando llevarse a casa su tercera copa.