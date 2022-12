La respuesta de Messi a la polémica con ‘Canelo’ Álvarez: ‘Fue un malentendido’

Días después de haber arremetido fuertemente contra Lionel Messi por lo que consideró una ofensa de su parte, Saúl ‘Canelo’ Álvarez salió a disculparse con el futbolista argentino, admitiendo haberse ‘dejado llevar por la pasión’. Ahora ha sido el capitán del conjunto albiceleste quien ha opinado sobre la reacción del boxeador mexicano, y ha rechazado haber faltado al respeto a la selección mexicana, como algunos lo creyeron al ver que supuestamente pateaba la camiseta tricolor en los vestidores.

Álvarez salió a disculparse por sus comentarios en Twitter

Cuestionado sobre si estaba enterado de la polémica con Álvarez, el futbolista argentino confirmó estar enterado y desestimó lo sucedido. “Sí la verdad que… Bueno, igual vi que él salió (a disculparse)”, dijo en declaraciones difundidas por TyC Sports. “Pero creo que no, fue un malentendido que, el que me conoce sabe que nunca falto el respeto a nadie y que es parte de un vestuario, lo que pasa después de un partido, el dejar la camiseta ahí y no hay más”, agregó.

“Y es más, no tengo ni que pedir perdón, porque creo que no le falté al respeto ni a la gente de México, ni a la camiseta, ni a nadie. Pero bueno, ya quedó ahí, no pasa nada”, finalizó el futbolista.

Todo el asunto con ‘Canelo’ y Messi se originó después del partido entre las selecciones de México y Argentina, celebrado en Catar el pasado 26 de noviembre. El juego se cerró con un marcador 2-0 a favor de los sudamericanos, y como suele hacerse, los ganadores celebraron en sus vestidores. Un video tomado en este momento, supuestamente mostraba a ‘La Pulga’ patear una camiseta tricolor tirada en el piso, lo que provocó la molestia de algunos aficionados, incluido Álvarez.