‘Canelo’ Álvarez explota contra Messi por supuestamente patear la playera de la selección mexicana

La derrota de México ante Argentina (2-0) en el Mundial de Catar 2022 dio pie a todo tipo de reacciones, mientras el tricolor podría estar a un paso de decir adiós al torneo, los argentinos celebran por todo lo alto. Precisamente uno de esos videos de los festejos en los vestidores del equipo albiceleste se filtró en las redes. En el clip, Lionel Messi aparece festejando con el equipo; algunos como Sául ‘Canelo’ Álvarez aseguran que el delantero pateó una camiseta de la selección mexicana que estaba tirada en el piso. En tanto, otros creen que fue accidental, mientras se quitaba el calzado y que no se dio cuenta. Lo cierto es que el boxeador originario de Guadalajara está más que molestó y usó sus redes sociales para expresar su enojo.

©GettyImages



Messi metió uno de los dos goles que Argentina anotó contra México

En los primeros tuits tras la derrota de México, ‘Canelo’ reconoció el triunfo de Argentina. “Mis respetos para Argentina🙌🏻 Mexicano hasta los huesos”. Horas después, el tono de los mensajes cambió, y el pugilista arremetió contra ‘La Pulga’. “¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera ?”, fue uno de los mensajes en los que mostró su enojo.

©@Canelo



Los mensajes de ‘Canelo’ en contra de Messi

“¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, agregó ‘Canelo’, para después asegurar que su enojo no era contra el equipo sino específicamente con el 10 de la selección albiceleste. “¡Así como respeto Argentina tiene que respetar México! No hablo del país(Argentina) hablo de Messi por su **** que hizo”, refiriéndose al video en el que supuestamente el futbolista aparece pateando la playera del equipo mexicano.