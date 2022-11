Felipe VI celebra el triunfo de la selección española ante Costa Rica

España celebró por todo lo alto la victoria de la selección ante Costa Rica en su debut en el Mundial de Catar 2022. ‘La roja’ —como es conocido popularmente el equipo—triunfó 7-0 y desde la tribuna del estadio Al Thumama, contó con el apoyo del rey Felipe VI, quien viajó hasta Medio Oriente para animar a la escuadra española. Además de animarlos desde el palco, al final del partido Felipe VI se reunió con los jugadores en los vestidores y los felicitó por su gran desempeño.

A través de la cuenta oficial de la selección española, se compartió un video en el que se aprecia a Felipe VI felicitando a algunos de los juadores que hicieron posible la hazaña en contra de Costa Rica. En el clip, el Rey aparece saludando al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, además del Secretario del Estado para el Deporte, José Manuel Franco.

“Lo hemos disfrutado, pero además del resultado, verlos jugar ha sido una auténtica gozada. No soy experto, pero no he visto fallo ninguno, ha sido un epectáculo”, dijo el monarca español mientras se dirigía a la selección. Entre risas y con un gran ánimo, el esposo de la reina Letizia añadió: “Queda mucho por delante, pero empezar así da gusto”.

El próximo domingo 27, los españoles se enfrentarán contra Alemania y el 1° de diciembre tendrán como rival a Japón. Curiosamente, el país nipón derrotó a los alemanes este miércoles 23 con un marcador de 2-1. El triunfo de España ante Costa Rica ha devuelto la ilusión a los españoles ante la posibilidad de llegar a la final y conquistar la Copa de Fútbol. Recordemos que fue en Sudáfrica 2010 cuando España ganó por primera vez el Mundial, por lo que esta victoria ante Costa Rica alienta la esperanza de ganar un segundo trofeo.