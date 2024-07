El rey Felipe VI y la reina Letizia envían un menaje solidario a Donald Trump tras atentado

El rey Felipe de España le envió un mensaje personal al expresidente Donald Trump luego del atentado que sufrió el pasado sábado en Butler, Pensilvania. En una carta abierta, el monarca condenó el incidente, en el cual por fortuna el empresario y político salió ileso.

Su Majestad condenó el acto violento y expresó su "solidaridad" y la de la reina Letizia. El rey español se expresó así en su mensaje: "Conmocionado por el terrible ataque que ha sufrido durante un acto electoral en Pensilvania, quiero enviarle, junto con la Reina, nuestra solidaridad y alivio al saber que sus heridas no revisten gravedad".

También quiero expresar a todo el querido pueblo de los Estados Unidos de América mi más enérgica condena a cualquier acto de violencia, más aún cuando se dirige contra los valores de la democracia”, prosiguió Felipe. "La Reina se une a mí también, señor Presidente, para desearle una completa recuperación a usted, así como a los heridos, y para enviar nuestras condolencias a la familia de los fallecidos. Aprovecho esta oportunidad para transmitirle el testimonio de mi más alta consideración y estima personal".

© Chip Somodevilla Donald y Melania Trump con el rey Felipe VI y la reina Letizia en una visita a la Casa Blanca en 2018

El 13 de julio se produjo un intento de magnicidio contra el 45º presidente de Estados Unidos durante un mitin en Pensilvania. Anthony Guglielmi, jefe de comunicaciones del Servicio Secreto de Estados Unidos, dijo en un comunicado el sábado por la noche que "aproximadamente a las 6:15 p. m., un presunto tirador disparó múltiples tiros hacia el escenario desde una posición elevada fuera del lugar del mitin" y que "el personal del Servicio Secreto de Estados Unidos neutralizó al tirador, que ha fallecido".

© 2024 Anadolu/ TRUMP CAMPAIGN OFFICE / HANDOUT Donald Trump siendo evacuado de un evento en Butler, Pensilvania tras atentado

Después del incidente, el presidente Trump escribió en Truth Social que recibió un disparo que le atravesó la parte superior de la oreja derecha. "Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos e inmediatamente sentí que la bala me atravesaba la piel", escribió el ex comandante en jefe. "Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo".

El presidente Trump también agradeció al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo y expresó sus condolencias a la familia de la persona que falleció en el lugar, así como a los seres queridos de la persona que resultó herida. Escribió: "Es increíble que un acto así pueda ocurrir en nuestro país".