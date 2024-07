El expresidente Donald Trump sufre un atentado durante un mitin en Pensilvania

Donald Trump, el virtual candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos, sufrió un intento de magnicidio durante un mitin en Butler, Pensilvania. Este suceso se da en la víspera de la Convención Republicana en Milwaukee, la cual se tiene prevista para el lunes 15 de julio. El expresidente se encontraba sobre el escenario, cuando se empezaron a escuchar unos disparos. De inmediato, el político y empresario se trió al suelo, al mismo tiempo que se llevaba la mano al oído, en segundos, agentes del Servicio Secreto se acercaron a protegerlo.

El exmandatario se tiró al suelo y para ponerlo de pie, fue ayudado por los agentes, y de acuerdo con imágenes que ya le han dado la vuelta al mundo, Trump tenía sangre en el rostro. Mientras era evacuado, alzó el puño derecho, en una señal para tranquilizar a la multitud, en la que reinaba la confusión y el miedo.

© 2024 Anadolu/ TRUMP CAMPAIGN OFFICE / HANDOUT Donald Trump siendo evacuado de un evento en Butler, Pensilvania

Tras ser evacuado del evento, fue trasladado a un vehículo a un hospital donde está siendo examinado. El portavoz de Donald Trump, Steven Cheung, dijo que el exmandatario "está bien". “El presidente Trump agradece a las fuerzas del orden y a los socorristas por su rápida acción durante este acto atroz. Está bien y está siendo examinado en un centro médico local. Más detalles seguirán”, dijo Cheung en un comunicado.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por medios como CNN, "el tirador" ya no representa una amenaza". El Fiscal de distrito local aseguró a The Washington Post que el tirador fue abatido. Además de este deceso, el diario reportó que también se dio el fallecimiento de un civil, y se reporta al menos un herido.

© Joe Raedle Donald Trump se encuentra bien, de acuerdo con su portavoz

El apoyo de Donald Trump Jr. a su padre

Donald Trump Jr., el hijo mayor del expresidente con la fallecida Ivana Trump, reaccionó al incidente con un mensaje de apoyo a su padre a través de sus redes sociales. En su perfil de Instagram, compartió una publicación con una serie de imágenes de lo sucedido y escribió: "He will never stop fighting for America (Él nunca dejará de luchar por Estados Unidos)".

El post de Donald Jr- a su padre en señal de apoyo View post on Instagram

Las palabras del presidente Joe Biden

Casi una hora después de este suceso, el presidente Joe Biden, quien también compite en la carrera presidencial de los Estados Unidos, se pronunció al respecto. "Me han informado sobre el tiroteo en el mitin de Donald Trump en Pensilvania. Me alegro de saber que está a salvo y bien", se lee en un mensaje compartido en su perfil oficial de X. "Estoy orando por él y su familia y por todos los que estuvieron en la manifestación, mientras esperamos más información. Jill y yo estamos agradecidos al Servicio Secreto por ponerlo a salvo. No hay lugar para este tipo de violencia en Estados Unidos. Debemos unirnos como una nación para condenarlo".

Barack Obama y su mensaje a Donald Trump

En medio de la conmoción que ha causado este suceso, el expresidente Obama envió un mensaje de apoyo a Donald Trump a través de sus redes sociales, condenando el ataque, además de desearle de manera conjunta con su esposa, Michelle Obama, una pronta recuperación.