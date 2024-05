Ana Patricia Gámez y su esposo reviven el día de su boda en su 10° aniversario de casados

Ana Patricia Gámez y su esposo Luis Carlos Martínez están de festejo, pues recién cumplieron su 10° aniversario de casados. Para la celebración de esta fecha tan especial, la presentadora de Enamorándonos USA (UniMás) contó con dos cómplices muy especiales, sus hijos Giulietta y Gael, quienes estuvieron presentes en el festejo, además de que la pareja recreó las fotos del día de su boda. La reina de belleza se puso su vestido de novia diseñado por Adán Terriquez, el mismo que usó hace 10 años, mientras que Luis Carlos se vistió de charro, justo como el día de su enlace, el cual se realizó en una hacienda en Guadalajara, Jalisco, en México.

©Juan Manuel Gómez/ @Juanito_visual_



Ana Patricia Gámez y su esposo, Luis Carlos Martínez

En el set de Enamorándonos USA se preparó una producción especial con motivo del gran día y en la emisión del pasado jueves, ella apareció al lado de su marido, así como de sus pequeños, quienes también se pusieron muy guapos para la ocasión. “Me acuerdo que hace 10 años yo te dije que me ilusionaba mucho ser mamá. Hoy soy mamá de Giulietta y Gael. Diez años después te digo gracias porque soy mamá de esos maravillosos hijos y como mencioné, todos los días ambos luchamos por ser mejores padres, mejores esposos, mejores seres humanos y una y mil veces me casaría contigo”, dijo Ana Patricia.

“Hoy celebramos 10 años de matrimonio, pero espero que sean muchas décadas más en estos tiempos tan difíciles en los que la vida nos pone a prueba tantas veces de una y mil maneras, creo que juntos podemos lograrlo”, añadió. “Que nuestros hijos sean felices, sean plenos, son sanos, somos muy bendecidos de tantas maneras y si regreso al pasado y si supiera cómo iba a ser mi vida contigo, te diría una y mil veces sí acepto ser tu esposa”, agregó Ana con un semblante emocionado.

©Juan Manuel Gómez/ @Juanito_visual_



Ana Patricia Gámez y su esposo Luis Carlos Martínez con sus hijos en un posado especial

Esta aparición en televisión fue doblemente especial para ambos, sobre todo para Luis Carlos quien es ajeno al mundo del entretenimiento y a pesar de esto, se animó a compartir este hito de su vida personal ante las cámaras del show.

“Nunca ha sido una persona de camaras, Luis ve una cámara y se pone en modo robot y esa es una de las cosas que en un matrimonio en una pareja, te garadezco tanto porque siempre me has apoyado en estar aquí conmigo en vencer esos retos que yo te pongo”, dijo Ana Patricia. “Porque siempre me dices que ‘sí’ aunque es una prueba difícil para ti y eso significa el matrimonio, gracias por estar aquí porque yo sé que es difícil hablar y abrir tu corazón”, dijo la también reina de Nuestra Belleza Latina 2010.