Emily, la hija del ‘Canelo’ Álvarez se deja ver de lo más enamorada en redes sociales

Todo parece inidicar que Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha debutado como suegro, gracias a Emily, su hija mayor. Y es que hace unos días, llamó la atención de los seguidores de la jovencita una serie de fotografías en las que se le podía ver de lo más enamorada al lado del cantante de regional mexicano Jaziel Avilez. De hecho, fue el intérprete quien reveló por primera vez su romance con Emily, pues en sus redes sociales celebró el primer mes de su relación por todo lo alto.

©@canelo



La hija mayor del boxeador es muy cercana a él

A través de su perfil de Instagram, Jaziel compartió un par de fotografías en las que se le puede ver en compañía de Emily, en un momento de lo más romántico, que no dejaba dudas respecto al sentimiento que existe entre los jovencitos. Al pie de la publicación, Avilez escribió un mensaje para la hoja del boxeador, en el que habló de lo que significa para él tener a Emily en su vida. “01-05-24. La mujer de mis sueños. Te amo”, escribió el artista. Como era de esperarse, Emily no tardó en reaccionar a la publicación de su enamorado, por lo que al pie de las fotografías escribió: “Te amo. Me haces feliz”.

Algunos minutos después, Emily compartió en sus historias de Instagram una nueva fotografía al lado de Jaziel, publicación a través de la cual reiteró el sentimiento que la une a él, despejando así toda duda sobre el incipiente amor que existe entre ellos. “Te amo”, expresó la jovencita de 18 años emocionada.

¿Quién es Jaziel Avilez?

El joven intérprete es originario de Casas Grandes, Chihuahua, y tiene 24 años. Aunque ha estado conectado a la música desde que era muy pequeño, su debut profesional fue a los 16 años, cuando lanzó su primer álbum que lleva por título Mis Orígenes.

Su carrera poco a poco se ha ido consolidando y actualmente es considerado como una de las promesas del género regional mexicano. De hecho, Jaziel cuenta con más de 340 mil seguidores en Instagram y más de 42 mil suscriptores en YouTube. Además, ha tenido la oportunidad de colaborar con artistas como Peso Pluma y Titanes de Durango.