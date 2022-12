El fuerte enojo de Georgina Rodríguez y el llanto de CR7 tras eliminación de Portugal

El Mundial de Catar 2022 va llegando a su etapa final y las pasiones que genera el llamado “Deporte más bello del mundo” son notorias, sobre todo cuando un país queda fuera de la competencia. Es el caso de Portugal, que fue eliminada de la Copa del Mundo tras perder con Marruecos 1-0, lo cual provocó el enojo de Georgina Rodríguez al ver como se esfumaban las esperanzas del país luso y en particular la tristeza que mostró Cristiano Ronaldo al no poder pasar a las semifinales.

©GettyImages



El llanto de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal en cuartos de final del Mundial Catar 2022

La modelo dejó claro su malestar debido a que su pareja no fue parte del arranque en el once titular que dejaron el alma en el terreno de juego. La modelo compartió un furibundo mensaje en sus redes dirigido al director técnico de Portugal, Fernando Santos, por dejar en el banquillo de suplentes al astro de 37 años, decisión que no fue compartida por la española ni por los millones de seguidores del famoso jugador.

El crack de la selección portuguesa no entró hasta el minuto 51 del juego y no pudo evitar que su equipo quedara fuera de carrera, reducido futbolísticamente por el gran juego del equipo marroquí. Al terminar el juego, la desazón y tristeza en el capitán de la selección portuguesa eran evidentes, pues no pudo contener el llanto por el golpe anímico tras quedarse fuera de lo que ya fue su último Mundial.

Ante el trago amargo, la protagonista de la serie Soy Georgina (Netflix) manisfestó: “Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes. El mismo que al meterte en el juego, vio como cambió todo, pero ya era tarde”, comienza su escrito acompañado de una foto de Cristiano sonriente en la cancha.