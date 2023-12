Cardi B confirma su ruptura con Offset tras siete años juntos y dos hijos en común

Este año que ya está a punto de terminar ha estado marcado por el desamor y las rupturas entre muchas parejas del medio artístico. Es el caso ahora de Cardi B, quien ha confirmado por medio de un mensaje a sus seguidores que ha terminado su relación con el rapero Offset. El matrimonio de los raperos ha llegado a su fin en este 2023 después de siete años juntos. Asimismo lo reveló ella por medio de un en vivo de Instagram en el cual enfatiza que vuelve a estar soltera.

Cardi B confirma su ruptura con Offset tras siete años juntos

Y es que, desde hace semanas rondaban los rumores de ruptura con mucha fuerza debido a una supuesta infidelidad del rapero. “No me importa saberlo porque llevo ya un tiempo soltera”, comentó la artista de ascendencia dominicana, dando a entender que estos dimes y diretes no habrían sido el motivo de su separación.

Ambos se casaron en 2017, y son padres de Kulture, de 5 años, y Wave, de 2. “Quiero empezar el 2024 de una manera fresca, abierta. Estoy curiosa con la idea de tener una nueva vida, un nuevo comienzo”, agregó durante su monólogo en redes. Con respecto a esta nueva etapa en su vida, aseguró estar emocionada, sin brindar mayores detalles sobre los motivos de su decisión.

Lo cierto es que la historia de amor de la ahora expareja ha estado marcada por los altibajos y no es la primera vez que se separan. En septiembre de 2020, Cardi B solicitó el divorcio a Offset, alegando “diferencias irreconciliables”.

Al rememorar ese capítulo en una entrevista concedida a ‘The Jason Lee Show’ en dicho año, la rapera apuntó que ya no estaban en el mismo carril e insinuó que eso provocó ella quisiera separarse. Aunque parecía decidida a dejar atrás al papá de sus pequeños, la intérprete de I Like It descartó de forma oficial la anulación de su matrimonio.

Además de los dos hijos que comparte con la rapera, Offset también es padre de otros tres niños: Jordan, de trece años, Kody y Kalea, ambos de ocho años.

