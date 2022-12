Rosalía & Cardi B cantan un remix de ‘Despechá’, y Joel DELEÓN estrena ‘IDK Y’

Yendry - KI-KI

En mayo de este año, Yendry lanzó la versión original del tema y el vídeo de KI-KI. El impactante vídeo fue dirigido por YEИDRY, Christopher Hesketh, Becky Hern, y coreografiado por Simrin Player (Justin Bieber, Shakira). El vídeo comienza con una YEИDRY despreocupada y sin complejos a la que vemos bloqueando las llamadas entrantes mientras se permite sentarse y disfrutar de su vida. Las imágenes la siguen mientras baila en la calle y se libera de las presiones que conlleva ser una mujer trabajadora.

Xyron ft. Yandel y Nicky Jam - La Glock

Xyron es un joven cantante quien también se destaca como compositor. Su tema La Glock, de la producción de Angel “D Note” y La Coproducción de Sour, se estrenó a inicios del 2022, un reggaetón clásico con influencias del Trap en español y un flow urbano al estilo Old School, el cual hasta la fecha cuenta con más de 2.3 millones de reproducciones en su video oficial en YouTube. Hoy, el tema tiene un nuevo aire con la adición de las voces de dos grandes pioneros de la industria, quienes además de ser reconocidos a nivel mundial, tienen una calidad humana incomparable: Yandel y Nicky Jam.

Arthur Hanlon - Toccata

El reconocido Arthur Hanlon, estrena su nuevo video musical del sencillo Toccata, que forma parte de más reciente producción musical PIANO Y MUJER II. La canción original fue escrita y producida por Hanlon y es la única del álbum y del especial de HBO que es totalmente instrumental en donde la letra y la voz no son elementos necesarios para crear una canción y producción exquisita y espectacular.

Paradize - Khloé & Lamar

“Khloé & Lamar remix es un tema especial y pienso que mucho más que el tema original porque cuando montamos el original con Jovaan siempre se hablaron de estos artistas para el remix desde que literal se creó. Los muchachos se pusieron pa’ la vuelta rápido que le hicimos el acercamiento. También es muy especial por el concepto ya que todos saben cómo fue la famosa relación de Khloé Kardashian y Lamar Odom. El tema es un tema con una historia real y una idea de algo que realmente pasa. Aparte de eso los cuatro estamos contentos con el producto final y pensamos que será un éxito y así esperamos que sea”, comento Paradize acerca de este remix.

Guitarricadelafuente - Caramullo

Amazon Music lanza Caramullo (Amazon Original), el nuevo EP del cantante Guitarricadelafuente que contiene cuatro canciones Amazon Original. El caramullo es, especialmente en Aragón, la porción extra, generosa. Y con la misma generosidad, Guitarricadelafuente ha ampliado su aclamado álbum La cantera con un EP que incluye material adicional imprescindible para comprender los fundamentos del disco. El EP consiste en cuatro covers de canciones tradicionales que dan sentido a ese paseo por los orígenes que es su trabajo de debut.

Mark Ronson y Madlib - Recycled Records

Ambos músicos se asociaron con The Coca-Cola Company con una campaña presenta un EP original compuesto por los sonidos extraídos del proceso de reciclaje de botella a botella, junto con una biblioteca de sonidos versátil y un cortometraje atractivo. Los fanáticos no solo podrán escuchar estas pistas creadas de manera única, sino que también podrán volver a mezclar la misma biblioteca de sonido utilizada por las dos leyendas musicales en sus propias composiciones innovadoras a través de una máquina de ritmo digital interactiva en www.cokeurl.com/greentoclear.

Poloo - Madrugada

El primer sencillo de su carrera profesional, que representa su innovadora propuesta de un romance urbano, que mantiene el equilibrio perfecto entre la música de la calle y el sentimiento del corazón. El tema, que Alfredo Jose Rojas Rivera (el nombre de pila de POLOO) compuso con Ozuna, Yofred y José Antonio Aponte, cuenta un momento muy sensual de pasión entre una pareja que comparte un gran amor.

BCA - 408

El artista y compositor panameño BCA lanza su nuevo EP y el último que lanzará en el 2022. 408 fue inspirado en la casa en la que BCA ha convido en los últimos tiempos con sus amigos, donde han vivido diferentes experiencias y han creado historias para recordar. De ahí salen las tres canciones que lo componen: OK, La fiesta de Chino y Q estarás haciendo?, “canciones para dedicar, bailar y chilear”, según BCA.

Zetto ft. Naia Valdez, Sir Boss & Kaeve - Don’t Cry

“Esta canción, al igual que el anterior sencillo, la empezamos con Sir Boss y quisimos agregarle una voz femenina la cual es Naia Valdez. Luego cuando se la mostré a Kaeve decidió montarse también y entre todos terminamos de escribirla. Después de eso le hice los últimos retoques a la pista y así nació Don’t Cry”, dijo Zetto.

Trueno - Trueno en vivo desde Buenos Aires (Amazon Music Live)

Este EP fue grabado en vivo durante el Bien o Mal World Tour y ya se encuentra disponible exclusivamente para todos los fans a través de la aplicación de Amazon Music.

Arthur Hanlon - A Magical Christmas Piano

En el especial navideño, Arthur nos deleita al ritmo de su piano y con una banda y vocalistas en un ambiente mágico, tocando temas como Joy to the World, Jingle Bells, We Wish You a Merry Christmas, entre otros; y por si fuera poco, este año cuenta con el cantante puertorriqueño Jean Rodríguez como invitado especial para interpretar la icónica canción de la banda británica Wham, Last Christmas.

Justin Quiles y Jory Boy - Sin Perse

“La canción habla de una mujer con la cual quiero estar y bailar, pero ella tiene un poco de miedo sobre qué va a pasar, así que le digo que no se preocupe y deje que las cosas fluyan. Todo se trata de vivir el momento y no pensar en nada más para que ninguno termine lastimado”, dijo Jory Boy.