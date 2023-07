Cardi B revela cómo fue conocer a Shakira: ‘Ella es increíble, es hermosa’

Decenas de celebridades se han dado cita en París para acudir a los desfiles de las casas de moda en el marco de la Semana de la Moda de Alta Costura otoño-invierno 2023. Algunos como Shakira, Camila Cabello y Cardi B han compartido asientos en el front row, y para la intérprete de I Like It fue toda una experiencia, sobre todo por el hecho de haber conocido a ‘Shaki’, uno de sus ídolos desde la infancia. Cardi, de raíces dominicanas, habla perfectamente el español así que conoce de primera mano la discografía de la colombiana, por lo que este encuentro fue todo un hito para ella.

Cardi B contó a detalle cómo fue esta experiencia, y en un video publicado en las redes de El Gordo y la Flaca, la cantante se deja ver muy emocionada por ver cara a cara a Shakira en el desfile de Fendi. “Estaba tan orgullosa de ella... Quiero decir, por supuesto que es una leyenda pero es como ya sabes, una Shakira... hace mucho tiempo que no hace música y viene de un divorcio y ella viene tan fuerte y luego es como, ella está haciendo muy buena música”.

Incluso Cardi dijo que la música nueva de su colega es tan buena, que hasta le hacen querer tener dificultades en su relación con Offset, solo para sentirlas aún más. “Sus canciones que me hacen querer problemas en mi matrimonio solo para que me gusten... sus canciones han sido tan buenas, me sé todas, todas ellas”. Cardi cantó un fragmento de Monotonía y otro de Te Felicito. Para finalizar, dijo: “Es increíble, ella es increíble. La vida es tan loca... Nunca hubiera pensado, cuando era niña, que conocería a Shakira. Es tan asomborsa, tan hermosa así que eso fue, fue un gran momento”.

La intérprete también lamentó que su hermana menor Hennessy Carolina no pudiera estar presente para conocer a la intérprete de Hips Don’t Lie, pues ambas son grandes admiradoras.

Cardi B no fue la única encantada con este encuentro, pues Shakira compartió una serie de imágenes en sus redes y justo en una de ellas aparece junto a Cardi B, quien se deja ver con una gran sonrisa, sin ocultar el hecho de que es una fan más de la colombiana.

