El significado detrás del look de Shakira en la Paris Fashion Week

Shakira debutó en la Paris Fashion Week y su look en el front row de Viktor & Rolf no pasó desapercibido. La cantante colombiana usó una gabardina blanca con detalles dorados en los bordes, pero lo que más llamó la atención de la prenda fue la gigantesca palabra “NO” que saltaba en tercera dimensión en la parte superior.

La intérprete de Monotonía completó su look con los zapatos All Dolled Up Sandal Plateau, de tacón y plataforma dorados con pulsera al tobillo; además del bolso Mini Twist Clutch en tono a juego, ambos bajo la firma Aquazzura.

El look dividió opiniones e inspiró diversas teorías sobre el significado de esta curiosa elección para el desfile de Alta Costura otoño/invierno 23-24. Y es que, además de tener una canción titulada No junto a Gustavo Ceratti, parecería que la cantante envía un rotundo “No” tras la polémica en la que se ha encontrado desde hace un año, cuando confirmó su separación de Gerard Piqué, quien ya había iniciado una relación con su empleada, Clara Chía.

La gabardina pertenece a la colección otoño-invierno 2008, y fue la prenda con la que la casa de modas abrió su desfile ready to wear, en el que también pudimos ver otras piezas con letras enormes, entre ellas Dream. Shakira lo llevó como parte del homenaje al 30 aniversario del Haute Couture de la firma neerlandesa, que volvió a ver algunas de sus creaciones en uno de los eventos de moda más importantes del año.

Shakira estaba de lo más contenta con su atuendo, y lo mostró a sus fans con un video en el que aseguró: “El ‘Sí’ está sobrevalorado”. Durante el desfile, estuvo sentada junto a otra latina que se roba las miradas en esta semana de Alta Costura, Camila Cabello. Las dos posaron para la lente con un dedo levantado haciendo una clara señal de “no” que cautivó a los fans de ambas.

Jennifer Lopez ya había usado este look

Aunque Shakira llamó la atención con esta gabardina por los recientes eventos sobre su vida personal; es un look que ya habíamos visto en otra celebridad de la música latina.

En 2018, Jennifer Lopez la llevó durante la grabación del video musical de su sencillo Te Boté, junto a Casper Magico, Nio Garcia, Cosculluela y Wisin& Yandel. JLo la estilizó con lentes obscuros de marco blanco y un recogido con una larga trenza más allá de sus piernas.

