¿Sabes cuánto pesaba la cola de sirena que usó Shakira en su nuevo video?

El pasado 29 de junio se estrenó Copa Vacía, una colaboración de Shakira en colaboración con Manuel Turizo. Tal como ha sucedido con las últimas canciones de la colombiana, este tema se convirtió de inmediato en un éxito, y sus seguidores no tardaron en unir cabos sobre las situaciones que plantea la letra y lo que ha sucedido en la vida personal de la cantante. La intérprete ha elogiado la capacidad de interpretación de sus fans, además ha compartido con ellos algunos detalles curiosos sobre el videoclip.

©@Shakira



La cantante hizo una excelente mancuerna con Manuel Turizo

El mismo día que estrenó su nueva canción, ‘Shaki’ abrió un canal de difusión en Instagram para acercarse aún más a sus fanáticos. “Lo de ser una sirena no ha sido nada fácil, sobre todo porque la cola no saben lo que pesaba, no era nada, nada liviana. Si alguno se quiere aventurar a decirme cuánto pesaba en libras o en kilos”, expresó en una nota de audio en su llamado ‘Shakichat’.

Tras enumerar la opciones, la cantante abrió una encuesta para que sus seguidores intentaran adivinar cuánto pesaba realmente su cola de sirena: 35 libras (15.9kg), 30 libras (13.6kg), 25 libras (11.3kg) o 20 libras (9 kilos). Los seguidores de la intérprete participaron entusiastamente en la dinámica, y la opción que tuvo más votos fue la de las 35 libras.

©@Shakira



Shakira reveló que su cola de sirena era sumamente pesada

Sin embargo, esta no fue la respuesta acertada, pues la misma Shakira se encargó de revelarla poco después. “Así que resulta que mi cola pesaba cerca de 25 libras y mi stylist Nico (Nicolas Bru) y yo seleccionamos los colores para darle forma al material”, contó la cantante. “Tuvimos una cola hecha a medida por un especialista, alguien que se especializa en colas de sirenas y terminé pintándola yo misma”, contó la cantante, revelando un talento más a su ya larga lista.

¿Cómo hizo para entrar en el tanque sin usar sus piernas?

Otro de los retos que ‘Shaki’ reveló a sus fieles fans fue respecto a la forma que se movilizó una vez que le colocaron su pesada cola de sirena. “Entonces, una de las cosas en las que no pensamos antes de filmar el video fue cómo llevarme del punto A al punto B sin poder usar mis piernas”, comentó.

Al respecto, también abrió una encuesta y enumeró varias opciones posibles a la espera de sus fans adivinaran. “¿Cómo crees que me metieron y sacaron del tanque?”, preguntó, y enumeró las opciones: con un columpio, con una grúa, con un trampolín o escalando. En esta ocasión los fans acertaron, y ella lo demostró poco después compartiendo un video en el que se le veía descendiendo en un columpio.

“La figura de la sirena en este video es muy simbólica y representa muy bien este momento de mi vida porque muchos saben que estoy en el camino de vuelta a mi misma”, explicaba anteriormente en un audios difundido en su canal- “Esta sirena en el video llega a sacrificar muchas cosas por amor y acaba en el basurero rodeada de ratas y finalmente regresa a su hábitat. ¡Cualquier parecido con la realidad, es pura coincidencia, por supuesto!”, agregaba.

Vídeo Relacionado: Bad Bunny, decidido a 'proteger' su vida privada Loading the player...

Suscríbete a nuestra newsletter. Se el primero en conocer las noticias sobre tus celebridades y miembros de la realeza favoritos y descubre las últimas tendencias en moda y belleza.