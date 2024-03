Shakira continúa su historia con ‘Puntería’ junto a Cardi B; y Fonseca lanza ‘Colección de Recuerdos’

Shakira y Cardi B - Puntería

Junto al esperado lanzamiento de Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira estrena Puntería junto a Cardi B. El video “tiene lugar en un planeta donde las mujeres gobiernan como Amazonas, que son las hijas de Artemisa. Lo persigo [a Lucien] y él crece piernas y se convierte en humano. Es muy femenino y hermoso, con una historia muy interesante que es una analogía al empoderamiento de las mujeres”, asegura la colombiana.

Elena Rose - Me Lo Merezco

La cantante regresa con fuerza con su último lanzamiento, Me Lo Merezco, una oda a la autoestima y al merecimiento de lo mejor en la vida. El tema es mucho más que una canción para Elena Rose; es un manifiesto de amor propio y un recordatorio de que merecemos lo mejor en cada aspecto de nuestras vidas.

Jay Wheeler - Otro Más

Un preámbulo a lo que será su próximo álbum de estudio, Otro Más es una canción que aborda las batallas de un amor no correspondido y, sin lugar a dudas, es una canción que mantiene a Jay Wheeler en el radar como una de las figuras principales del género urbano y la música romántica.

Danny Ocean - Cero Condiciones

“Esta canción es más para mí que para otra cosa.... Para recordar que no hay que conformarse con lo injusto, que sólo el Universo es el que puede juzgarnos y que nadie puede quitarnos lo que merecemos... Así como la noche tiene estrellas, sé que también hay luz en la oscuridad”, asegura el intérprete.

Fonseca - Colección de Recuerdos

En Colección de Recuerdos, las icónicas voces de Fonseca y Gilberto Santa Rosa, dos de los artistas más relevantes de la música actual, se unen magistralmente en un cadencioso y conmovedor bolero, matizado por el acompañamiento en el piano del compositor y arreglista musical cubano Chucho Valdés. Colección de Recuerdos es un bolero romántico que reflexiona sobre sueños y promesas no cumplidas, cuando se acaba el amor de pareja, como versa su letra: “...dónde está la vida que tenía contigo, en donde están los sueños, donde está lo que fuimos...”.

Maeso - Primavera

La primera estación, Primavera, presenta una colección fresca de relatos, centrada en el amor y en la línea sensual de sus canciones. El EP es el primero de una serie de cuatro con una temática inspirada en las estaciones cambiantes y las experiencias y sentimientos que las definen. La producción de cinco temas pone al descubierto el lado versátil de Maeso al adentrarse en ritmos de balada pop, bachata y latin pop, además de reggaetón.

Carmen DeLeon - El Vecino

En El Vecino, Carmen comparte la historia de tener un crush secreto por su vecino, dejándola sin palabras en su presencia. La canción combina el ingenio característico de Carmen con letras en spanglish, creando su próximo éxito.

Foreign Teck - 100 X Ciento

El intérprete invita a los líderes puertorriqueños Eladio Carrión, De La Ghetto y Wisin para una nueva creación del éxito de 100 X Ciento. A diferencia de la norma urbana convencional, Foreign Teck combina instrumentos de Calypso con ritmos tropicales y urbanos para renovar el éxito original con un sonido más moderno que resonará en la industria musical actual. El vídeo musical, rodado entre Puerto Rico y Nueva York, rinde homenaje a Big Pun, un rapero de origen latino nacido en el Bronx que, a pesar de su corta carrera, influyó profundamente en las generaciones futuras de latinos nacidos en Nueva York.

Codiciado - Gabachas

Una colaboración transformadora con Joaquín Medina y Sheeno. Al combinar corridos con ritmos de EDM —así creando un nuevo y muy bien recibido estilo de música latina llamado electro-corrido— Erick Aragón, mejor conocido como Codiciado, nos entrega un éxito contagioso e innovador.

Charlie Sepúlveda & Rafa Pabón - Tira Pa’Lante

El destacado trompetista internacional, director de orquesta y ganador del Premio Grammy Latino, Charlie Sepúlveda, por primera vez se presentará en vivo con todos los exitosos artistas del género urbano que colaboraron en Urbajazz. Rafa Pabón, Pj Sin Suela, Wiso G, Danny Fornaris, Emil Hijo de Boriken, Link One, Nohémi y Darío Sebastián Silva El Misionero.

ElArturo ft. Encontrados - Contento

El artista en ascenso nacido en Durango, México, conocido por su sonido refrescante y que desafía los géneros, ha llegado con su nuevo álbum Origen. Compuesto por 11 temas de su autoría, y una sorprendente versión de Un Millón de Primaveras de Vicente Fernández; Origen es una intrigante mezcla de diversos sonidos, fusionando pop contemporáneo y estilos alternativos con la colorida instrumentación característica de la música mexicana para crear una rica base que acompañan las divertidas y atractivas letras del talentoso cantante y compositor. Contento, creado en colaboración con el grupo mexicano Encontrados, es el tema que encabeza este gran lanzamiento. Este es un himno inspirador que representa un momento crucial en su carrera. Marcando tanto el final de una era como el comienzo de un nuevo capítulo musical para el artista, la canción también sirve como un faro de luz para los oyentes en todas partes, animándonos a celebrar el progreso que están haciendo en sus propias vidas y a mantenerse optimistas mientras miran hacia el futuro y trabajan para alcanzar sus propios sueños.

Orlando Méndez ‘Cuban Cowboy’ - Motherland

“Una canción de un cubanoamericano para cubanoamericanos”. Es la historia de mi origen e ilustra mi conexión con Cuba, de donde procede mi familia, que influye en lo que soy como persona y como artista. La canción explora esta isla, en la que nunca he estado, pero que tiene una influencia tan fuerte en mi vida a través de la gente que más quiero y el lugar donde crecí (Miami, FL). Como dice la letra: ‘Sure I’ve never been there. I’ve never touched that sand. But it’s where my family came from, and it makes me who I am’.

Franco Rey ft. Blas Cantó - Lo Intenté

Este tema de desamor estilo mariacheño habla de una relación que se pierde en el intento, ya que la otra persona no valora todo lo que él hace por conquistarla. “Lo Intenté” fue coescrito por ambos artistas durante un campamento de composición realizado en España el verano pasado. Este sencillo marca un cierre de ciclo para Franco Rey, quien dará comienzo a una nueva etapa musical mientras trabaja en su próxima producción de la mano del reconocido productor Benjamín Díaz.

Matt Paris y Joel DELEŌN - Diamante

Una poderosa colaboración al ritmo de un hipnotizante funk eléctrico en la cual se pueden apreciar los talentos distinguidos de ambos Matt Paris y Joel DELEŌN. Con su fusión de versos en inglés y español, Diamante muestra la voz sutil y característica de Matt Paris junto a la entrega dinámica de Joel DELEŌN. La letra de la canción narra la admiración de ambos Matt y Joel hacia las chicas que han logrado cautivar su atención con su belleza y esencia, invitando a los oyentes a sumergirse en su ritmo irresistible y encantador.

Ñengo Flow - Fuera de Control

Se trata de uno de los temas que forma parte de su exitoso álbum Real G4 Life Vol.4. En Fuera de Control el intérprete cautiva con un ritmo único sin dejar de conservar intacta la esencia del reggaetón original. La sensual composición es un auténtico desahogo sobre la fascinación por una mujer y sus ansias de repetir encuentros del pasado. “Vengo pensando en ti desde hace día‘ / Tú sabe’ que te extraño todavía / Regresé al lugar de aquel día / Con la lluvia, donde yo a beso‘ te comía”, relata en su esperanza.

Los Dareyes de la Sierra y Eden Muñoz - Neptuno

Esta canción animada y alegre sumerge a los oyentes en las complejidades del amor al mismo tiempo que abarca una mezcla de música sierreña y sonidos norteños mexicanos que ambos artistas han explorado en el pasado. Los Dareyes de la Sierra son más conocidos por combinar una mezcla de música norteña y sierreña tradicional con elementos electrónicos más modernos. En Neptuno, Los Dareyes de la Sierra fusionan su innegable talento con el del también artista de música mexicana Eden Muñoz para ofrecer esta poderosa canción sobre la pérdida y el desamor. Fusionando sus distintos estilos musicales con melodías tradicionales de mariachi, la canción detalla una batalla interna mientras enfrentan las consecuencias de los errores que cometieron en su relación anterior. Sin otra opción que dejarlo en el pasado, Neptuno se convierte en una montaña rusa emocional que resuena en muchos oyentes.

Akapellah y Movimiento Original - Pertenezco Aquí

“La canción con Movimiento Original es sumamente especial para mi porque soy… todo el mundo sabe que soy fanático del rap chileno y los líderes del movimiento de rap chileno son Movimiento Original. Crecí escuchando a Movimiento Original sin saber que luego viviría en Chile y serían mis amigos. En la canción tratamos de emular el sonido de los 2000’s, todas las características, los scratches, la vibra del rap chileno del cual yo me enamoré. Así que cada vez que la escucho me da una mezcla de sentimientos porque primero suena exactamente al rap chileno del que me enamore en los 2000’s, es mi grupo favorito, y la cereza del pastel es que ahora en la canción canto yo, por eso es tan especial esta canción para mi”, expresó efusivamente Akapellah.

Jhayco y Bryant Meyers - KTM

Los aclamados artistas de trap de la isla se unen para desatar su talento y resolver sus diferencias en esta nueva colaboración con Luar La L. El sencillo trata sobre andar en motocicletas KTM por las calles de Puerto Rico de noche, así como de mujeres y también sobre hacer algunos wheelies. “No te tomamos en serio, eres solo un meme”, “cuidado, no te quemes con el escape”.

Zulia - Lo Volví a Hacer

Respaldado por una producción hipnótica que seduce a los oyentes, Lo Volví a Hacer no es simplemente otro tema; es una experiencia narrativa sobre el amor moderno. El sencillo profundiza en la complejidad de una relación unilateral que no termina de formalizarse con un final no muy feliz.

Los Tigres del Norte – La Venganza

El tercer sencillo de lo que será su próximo álbum, una balada rítmica de la autoría de Érika Ender. Punto y aparte de los temas sociales, Los Tigres del Norte se distinguen también por sus canciones románticas las cuales se han colocado siempre entre las melodías más escuchadas de su catálogo.

Enigma Norteño – XX + Arriba Las Manos (Ft. Gabito Ballesteros)

Un álbum compuesto de 16 temas. Contiene varias colaboraciones como Gabito Ballesteros, Joel De La P, Edgardo Nuñez, Carin León y Panter Bélico. De sus más recientes lanzamientos están notables están Tres Veces Te Engañé, con Carin León.

Nxnni – Rosa Pastel

Cover de uno de los éxitos más importantes de la agrupación Belanova. Nxnni, es una cantautora originaria de Monterrey, Nuevo León, se dio a conocer de manera profesional en el proyecto Bélico Indie Vol.1. Es una de las promesas del género de los corridos bélicos, comenzó desde temprana edad en grupos de covers y rapenado con artistas locales de su ciudad.

Estibaliz Badiola X Nanpa Basico - La Negra

A dueto con Nanpa Básico, es el tema que da inicio a la segunda fase de su álbum Blanco y Negro que saldrá en el mes de septiembre. Es un tema inédito de la autoría de Estibaliz, Nanpa Básico y Adriel Favela, siendo este último también el productor del tema. Promete una experiencia musical única y cautivadora en el género de cumbia, que con su letra invita a tu crush a intentar un acercamiento más allá de la amistad.

Keith Nieto – Pero Si Fue

Un tema inédito de su propia autoría junto con César Valdivia y Tláloc Noriega Padilla, es el primer sencillo después de su lanzamiento Saxy EP donde tuvo una aceptación fenomenal. Pero Si Sue forma parte de su próximo álbum inédito por lanzar en el verano. El tema refleja lo que Keith está viviendo en su relación actual.

Ryan Castro X Rich the Kid - Rich Rapper

Recién nombrado por Rolling Stone como uno de los 25 artistas representando el Futuro de la música, Ryan Castro -el líder de la nueva generación del Reggaeton- lanza Rich Rapper, su primera colaboración con un rapero americano, Rich The Kid. Rich Rappers marca el inicio de la cuenta regresiva para el lanzamiento del álbum debut de Castro, El Cantante Del Ghetto. El tema sigue el concepto de su inminente proyecto; el triunfo de salir de su ‘barrio’ para ganarse la vida con la música.

Anitta feat. Brray & Bad Gyal - Double Team

Inspirado en el funk carioca con un ritmo listo para la pista de baile, este hito español, mezclado con portugués e inglés, redobla la seducción con sus letras crudas y lujuriosas y un hábil vaivén entre Anitta, Brray y Bad Gyal.

Selena Quintanilla - Amor Prohibido

Una edición especial de Amor Prohibido que ya está disponible en todas las plataformas digitales y disponible para pre-order, en vinilo, CD y casete, honrando el monumental álbum con coleccionables culturales para los fans. Es la primera vez que el álbum estará disponible en formato vinilo.

Peso Pluma - La People II

na continuación de su sencillo La People, que apareció en su álbum Genesis, aclamado por la crítica y ganador del premio GRAMMY, y en su primer corrido de 2024. Volviendo a sus raíces y abrazando sonidos mexicanos icónicos, Peso Pluma narra exquisitamente cómo la familia es la prioridad número uno y por qué mantener una relación íntima, el círculo es clave, al tiempo que crea una yuxtaposición en el video musical oficial que muestra el gran escuadrón que lo rodea e implica que siempre está protegido por todos los que lo rodean. La pista cuenta con la innegablemente icónica banda en vivo de Peso, rica en coloridas notas de trombón e incluye un instrumento adicional, el acordeón, que no es un instrumento típico que aparece en sus pistas y solo se integró anteriormente en VVS.

Paola Jara - Cómo le Hacen los Dolidos

Una canción de ranchera pura, Cómo le Hacen los Dolidos transmite una poderosa emoción en un relato con el que muchos pueden identificarse, ya que habla de las dificultades que podemos encontrar al intentar superar el dolor que da el desamor.

Don Miguelo - El Último

El nuevo álbum de Don Miguelo cuenta con un total de 25 canciones, siendo el focus track Te Vi Bonita. En esta canción, Don Miguelo relata su experiencia al ver a su ex en redes sociales después de mucho tiempo. En el video de la canción, el artista expresa sus emociones y sentimientos como si estuviera mandando un texto a su ex, narrando lo que vio y sintió al verla.

Babywine - No Era Ahí

El vídeo muestra a una Babywine emotiva y con el corazón roto cuando se da cuenta de que una relación del tipo “casi algo” no es suficiente para ella y anhela una relación genuina. Se trata de una canción empoderadora que abraza el amor propio y que puede ser escuchada por cualquiera que haya experimentado ese momento en el que finalmente decides levantarte y dejar atrás a esa persona que no te sirve.

Miky Woodz - 31

Inspirado en el número del exjugador de béisbol Mike Piazza, de los Mets, quien se destacó en las Grandes Ligas, Miky Woodz le apuesta a presumir su grandeza artística y presentar en 31 una obra de sagacidad. En su narrativa abraza los esfuerzos que lo han formado y el estrellato ganado. “Estoy bendecido haciendo ticket / Y sumándole a mi carrera / Ellos quieren que caiga / No existe manera”, dice en una de sus referencias para dejar claro su sitial en la música.