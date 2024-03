Denisse Guerrero, de Belanova, revela por qué se alejó de los escenarios: ‘Pasé por cosas difíciles’

¡Belanova volvió a los escenarios y de qué manera! La agrupación originaria de Guadalajara, México, se presentó el pasado fin de semana en el Vive Latino 2024, uno de los festivales más importantes en el país azteca. La presentación del grupo, compuesto por Denisse Guerrero, Édgar Huerta y Ricardo Arreola, causó gran expectación entre sus seguidores, pues tenían más de seis años alejados de la escena musical, sobre todo su vocalista. Sobre su ausencia de los reflectores se dieron a conocer varios rumores, pero ha sido la propia Denisse Guerrero quien ha hablado de los motivos que la llevaron a alejarse de los escenarios.

©GettyImages



Belanova en el Vive Latino 2024

Previo a su presentación en el Vive Latino, la banda, creadora de éxitos como Rosa Pastel o Tus Ojos, se encontró con los medios de comunicación, entre los que estaba ¡HOLA! y habló sobre su regreso con la gira Vida en Rosa Tour. En este encuentro, Guerrero aprovechó para desmentir las versiones que surgieron tras su alejamiento del ojo público.

“La verdad es que ese tipo de cosas no se planean. Es que tal cual no hubo así de decir ‘¿saben qué? vamos a descansar, cada quien a su casa’. Lógicamente tú cuando te vas pasando bien y hay veces que tienes que ser honesto contigo mismo, ¿eh? Yo en lo personal, pues obviamente esos años pasé por cosas difíciles. Yo estaba en una depresión fuerte, mi papá estaba enfermo, mi abuelo está enfermo, o sea, pasaron muchísimas cosas y la vida realmente no la planeas, pero porque yo creo que cuando te entregas, si eres honesto contigo mismo, la vida te puede enseñar. Yo veo que esos momentos difíciles para mí fueron como maestro y aquí estoy, con ganas de seguir”, compartió Denisse.

¿Nueva música en camino?

Ante la pregunta expresa de si volverán con nueva música, Édgar Huerta reveló que están disfrutando al máximo el momento. “Es vivir día con día y nos queremos enfocar en este momento, estamos emocionados no sabemos qué va a pasar”. Por su parte, Denisse Guerrero contestó si la banda ya estaba en pláticas de regresar al estudio.

“La verdad es que estamos definiendo, los tres estamos en diferentes proyectos, trabajando, componiendo, porque pues es parte de nuestra personalidad hacer música, pero créeme que el hecho de estar aquí en el Vive Latino fue una sorpresa. Hay un montón de cosas que han sido una sorpresa de repente, pero la verdad es que no habíamos planeado seguramente nada. Yo creo que parte de de lo bonito de ser músico es encontrarte en la reinvención, yo creo que ese es el secreto”, comentó.

La última vez que lanzaron un material discográfico fue en 2018 con Viaje al centro del corazón. Por el momento, la banda tiene planeadas varias presentaciones por México y Estados Unidos, las cuales tienen más que emocionados a sus fans.