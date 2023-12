Entre lágrimas, Wanda Nara habla de su enfermedad: ‘Realmente no tengo fuerzas’

Sin lugar a dudas, este 2023 ha sido un año bastante duro paraWanda Nara, pues hace unos meses fue diagnosticada con leucemia, enfermedad por la que recibe tratamiento semanalmente. Pese a esta situación adversa, la presentadora argentina accedió a participar en Ballando Con Le Stelle, la edición italiana de Bailando con las estrellas. Y aunque fue su decisión participar en el concurso, eso no ha hecho menos duro el estar lejos de su familia, la cual reside en Turquía, pues su esposo, Mauro Icardi, es jugador del Galatasaray y sus hijos van allí a la escuela. En la última emisión del programa, ha roto en llanto al hablar de si estado de salud y de lo mucho que echa de menos a los suyos.

“He vuelto a mi casa de Turquía. He estado tres días y... No quiero llorar, perdón”, expresó Wanda totalmente conmovida al hablar frente a las cámaras del programa en el que participa. “La más pequeña vino con los exámenes del colegio. En uno sacó un dos y en otra un uno. Me dijo que era porque yo no estaba”, contó, admitiendo extrañar mucho a sus niños. La celebridad argentina es madre de cinco hijos: a los tres mayores los tuvo con Maxi López y las dos menores son fruto de su actual matrimonio con Mauro.

Nara se dijo muy agradecida por todo el cariño que está recibiendo en Roma, pero admitió que vivir lejos de su familia le está resultando difícil, ello además de que las exigencias físicas del programa parecen rebasarla cuando por su enfermedad su energía está disminuida. “Realmente no tengo fuerzas. Estoy cansada cuando termino los ensayos. Son muchas horas”, contó. Semanas atrás, la también empresaria confesó que una de las razones por las que animó a participar en el concurso fue justamente para demostrar que se encontraba bien pese a su diagnóstico.

De la mano de su tratamiento para la leucemia, Wanda se somete a constantes exámenes médicos, por lo que cada vez que recibe los resultados se enfrenta a una mezcla de nervios y miedo. “Es todo una incertidumbre y cada semana que voy a recibir los resultados, se me corta el aire”, confesó. Sin embargo, esta situación adversa le ha dejado también valiosos aprendizajes. “La enfermedad me acercó mucho a mis valores. Siempre viví la vida como si fuera el último día y ahora mucho más”, reconoció.

Su relación con su esposo

Wanda y Mauro se casaron en 2014, pero en 2022 se separaron en medio de rumores de infidelidad y finalmente, en marzo de este año, retomaron su relación. Cuando se filtró la información sobre su enfermedad, la presentadora dejó ver que se encontraba con su esposo, quien incluso dejó sus compromisos en Turquía para estar con ella.

“Estamos bien. Conozco a Mauro hace doce años. Es un montón de tiempo y es una relación que hoy en día es muy difícil de sostener. A pesar de eso, siempre nos elegimos, elegimos nuestra familia y el proyecto que tenemos. Priorizo el corazón que tiene Mauro y lo buena persona que es”, confesaba Nara en octubre en entrevista con ¡HOLA! Argentina.

