Wanda Nara se sincera sobre su enfermedad y revela cómo están las cosas con Mauro Icardi

Wanda Nara suele ser abierta con sus seguidores al compartir distintos aspectos de su vida, pero cuando hace unos meses se reportó que había sido diagnosticada con leucemia, prefirió guardar silencio. Y es que la presentadora argentina quiso ser cuidadosa a la hora de abordar este tema tan delicado, especialmente con el fin de proteger sus hijos. Así lo explicó días después al romper el silencio sobre el proceso que está atravesando. Decidida a sobrellevar esta situación adversa de la mejor manera, la también empresaria está participando en un nuevo televisivo, y ha sido en medio de este proyecto, que ha abierto su corazón para hablar de la enfermedad que padece.

©@wanda_nara



La presentadora se mantiene positiva.

“Estoy bien. Todas las semanas tengo monitoreo y eso se envía a Argentina donde está mi médico”, dijo Wanda a la revista ¡HOLA! Argentina al ser cuestionada sobre su salud. “Además, estoy haciendo un tratamiento que, depende de cómo vaya evolucionando la enfermedad, se va cambiando. Es todo una incertidumbre y cada semana que voy a recibir los resultados, se me corta el aire”, contó.

La presentadora, que participa en el programa italiano Ballando Con Le Stelle (RAI) con permiso de su médico, se refirió al revuelo mediático que causó el periodista Jorge Lanata en julio pasado cuando dio a conocer su diagnóstico. “Es un tema delicado y por eso hubiera preferido que quedara en la intimidad, pero lo entiendo. Decidí no hacerle juicio a Lanata. Es periodista y si le llegó la información, lo tuvo que hacer”, comentó bastante comprensiva.

©GettyImages



Wanda participa en un reality de baile en Italia.

Sin embargo, admitió que fue muy duro para ella que esta información se hiciera pública. “Estaba en shock. Prendía la televisión y decía: ‘Pero si en la tele están diciendo esto, ¿por qué no me lo dicen a mí?”. Era todo muy raro. Yo pensaba en la muerte, en mis hijos… Sentía que me estaban ocultando más información, que me mentían”, contó. Wanda había contado antes que el periodista había revelado un diagnóstico cuando ni siquiera se lo habían confirmado a ella. La celebridad argentina es madre de cinco hijos: a los tres mayores los tuvo con Maxi López y las dos menores son fruto de su actual matrimonio con el futbolista Mauro Icardi.

“Desde el día uno la clínica quiso sacar un comunicado cuando se armó la polémica con Lanata y yo les pedí que no. Quería tomarme mi tiempo, hablar con mi familia. Lo que nunca pensé es que iba a ser criticada por no hablar. ‘No habla porque debe ser todo mentira’. ¿Cómo voy a jugar con una enfermedad que ni siquiera conté yo que tuviera? ¡Es una locura!”, señaló.

©@wanda_nara



Para Wanda lo más importante es su familia.

La presentadora reconoció que ha sido difícil para ella ponerle nombre a su enfermedad. “Me cuesta. El otro día un amigo me dijo: ‘Hiciste un avance, estoy muy orgulloso. Ahora le decís ‘la enfermedad’, antes decías ‘eso que tengo’. Te lo cuento y me emociono”, dijo.

©@wanda_nara



Wanda y Mauro siguen juntos tras algunos altibajos.

Su relación con Mauro

Wanda y Mauro se casaron en 2014, pero en 2022 se separaron en medio de rumores de infidelidad. Sin embargo, en marzo de este año retomaron su relación. De hecho, cuando explotó la bomba mediática sobre su salud, la presentadora dejó ver que se encontraba con su esposo, quien dejó sus compromisos en su club en Turquía para estar con ella.

“Estamos bien. Conozco a Mauro hace doce años. Es un montón de tiempo y es una relación que hoy en día es muy difícil de sostener. A pesar de eso, siempre nos elegimos, elegimos nuestra familia y el proyecto que tenemos. Priorizo el corazón que tiene Mauro y lo buena persona que es”.

