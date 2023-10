Regina, la hija menor de Angélica Rivera, sufre aparatoso accidente y pierde los dientes

Una de las tres hijas de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro sufrió un aparatoso accidente que la llevó a perder parte de su dentadura frontal. Regina Castro, la menor de las tres hijas de la actriz y el productor se estrelló contra un muro, lo cual le hizo perder cuatro dientes. A través de sus redes sociales, la joven compartió fotos y videos de la aparatosa lesión que sufrió hace unos días.

Regina Castro se estampó contra una pared al estar montando un caballo

La hermana menor de Sofía Castro compartió en sus stories las imágenes posteriores al accidente, así como una anécdota de cómo fue que este ocurrió. Al parecer, la joven de 18 años estaba en una clase de equitación, cuando perdió el control del caballo y terminó estampándose en contra de una pared.

Regina Castro los cuatro dientes frontales

En un video en sus stories, Regina explicó a detalle el incidente en el que perdió parte de su dentadura. “Venía en el caballo y después del salto literalmente se resbaló porque había como un pedacito de piso y pisó ese pedacito, se pegó mucho a la pared, la verdad eso también fue mi culpa y yo me fui directo a la pared”, contó la joven.

Tras el accidente, rápidamente buscó sus dientes y su entrenadora se acercó a auxiliarla. De inmediato fue trasladada a un centro médico, donde recibió la atención médica correspondiente. A pesar de lo aparatoso del accidente, la incomodidad y el gran dolor que siente, la joven se mantiene con una actitud positiva. “El dolor no saben... pero no me importa como que está bien”, dijo al final de su video.

Tras el divorcio de su madre con el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto, Regina se fue a vivir a Estados Unidos al lado de su mamá, donde actualmente estudia la universidad. De las tres hijas de Angélica Rivera y ‘El Güero’ Castro, Regina es la más discreta. Su hermana mayor, Sofía, tiene una carrera en cine y televisión; de hecho, este año debutó en Hollywood con la película Snag, mientras que su otra hermana, Fernanda, estudió música en el Berklee College of Music. A inicios de este año, lanzó su EP, titulado Mejor que nunca.

